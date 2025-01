Deportaciones masivas en USA: ¿Qué protecciones otorga una ciudad santuario a los indocumentados?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante su campaña presidencial, el acutal mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunció como política que realizaría la "deportación más grande de la historia". En ese sentido, hay muchas preguntas sobre los operativos de inmigración que la administración de Trump estaría realizando.

Así como también hay dudas sobre las protecciones que daría la designación de una ciudad santuario a estas personas. Para agregar más complejidad al asunto, el Departamento de Justicia indicó que estaría investigando y procesando a funcionarios locales que se opongan a las medidas de inmigración del presidente Trump.

Una ciudad santuario es una jurisdicción con políticas que limitan o prohíben la cooperación de gobiernos locales con autoridades federales como la ciudad de Chicago y el estado de Illinois. No obstante, su protección a personas sin un estatus legal, no frena del todo las detenciones y deportaciones.

Así protegen las ciudades santuario a los indocumentados

Si una persona indocumentada es detenida por la policía estatal, del condado o de la ciudad, estos no podrán informarles al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o entregarles la custodia. En el caso de las escuelas, los agentes de inmigración no pueden entrar a las escuelas, pero si llegan con una orden de cateo firmada por un juez en busca de una persona, no les pueden impedir la entrada.

Pero, cómo estarían trabajando las autoridades locales luego de que se diera a conocer un memorándum del Departamento de Justicia que advierte que estarían investigando y procesando a funcionarios locales que se resistan, obstruyan o incumplan con las medidas federales relacionadas a inmigración.

Si el Departamento de Justicia trata de demandar al estado, el proceso se seguiría en un juicio entre la ciudad y la agencia de USA. En la actualidad, estas son todas las ciudades santuario:

San Diego

Los Ángeles

San Francisco

Miami

Chicago

Seattle

Houston

Phoenix

Austin

Washington D.C.

Detroit

Baltimore

New Jersey

