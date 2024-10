Estados Unidos: ¿Cómo corroborar que una página para trámites de inmigración es oficial?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobierno de Estados Unidos ofrece numerosas páginas web para gestionar trámites migratorios, acceder a programas o resolver dudas. Sin embargo, los ciberdelincuentes suelen aprovecharse de la demanda de esta información para crear sitios falsos. Estos portales suelen imitar con precisión los detalles de las páginas oficiales, lo que hace difícil su identificación. Afortunadamente, existen algunos indicadores para confirmar que un sitio web es oficial y seguro.

La señal más clara de que un sitio es legítimo es su dominio. Todos los portales oficiales del gobierno de Estados Unidos utilizan la extensión ".gov", lo que garantiza que pertenecen a una entidad gubernamental. Si una página que visitas para realizar un trámite migratorio no termina en ".gov", es posible que no sea oficial. Además, siempre debes verificar que el sitio utiliza el protocolo HTTPS, visible en la barra de direcciones como un candado. Este protocolo asegura que la conexión entre tu navegador y el sitio web es segura y que cualquier información sensible que compartas, como datos personales o financieros, está protegida.

Evita caer en estafas

Aunque algunos sitios falsos pueden aparecer en los primeros resultados de motores de búsqueda como Google, no debes confiar en el primer enlace que encuentres. Antes de hacer clic, revisa bien la dirección web. Los estafadores suelen modificar mínimamente las URL oficiales para engañar a los usuarios, añadiendo letras, cambiando el orden de palabras o utilizando dominios que parecen seguros. Si notas algo inusual en la dirección, desconfía.

Otro aspecto importante es la apariencia del sitio. Si bien los ciberdelincuentes pueden replicar el diseño de una página oficial, algunas diferencias en la calidad de las imágenes, los logos o los textos podrían ser indicativos de un sitio falso. Además, presta atención a los correos electrónicos que recibes: el gobierno de Estados Unidos no envía solicitudes de información no solicitadas ni pide pagos a través de transferencias bancarias o servicios de pago online no oficiales.

Utiliza herramientas oficiales para verificar páginas

El gobierno de Estados Unidos pone a disposición diversas herramientas para confirmar si un sitio web es oficial. Puedes utilizar el buscador de entidades gubernamentales disponible en USA.gov para asegurarte de que el sitio que estás visitando forma parte de una institución gubernamental. Además, las páginas oficiales de agencias como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) proporcionan guías y recomendaciones para evitar caer en fraudes.

