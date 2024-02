Florida: la norma de tránsito que se volverá más estricta y de cuánto será la multa

Los agentes de tránsito podrán advertir o multar a los automovilistas que no respeten la ley Move Over.

Una ley vigente desde 2012 se volverá más estricta para los conductores en Miami, Florida. La Patrulla de Carreteras, junto con el Departamento de Transporte, el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, se reunieron en la sede de Miami Troop E para anunciar la ampliación de una regla de tránsito durante el mes de concientización "Move over" en el estado de Florida.

La regla exige a los conductores cambiar de carril o reducir su velocidad al encontrarse con vehículos de las fuerzas del orden, emergencia, saneamiento, servicios públicos, grúas, y vehículos de mantenimiento o construcción con luces de advertencia activadas.

El teniente de la Patrulla de Carreteras de Florida, Alex Camacho, enfatizó que es una cortesía común y ahora es una ley que los conductores deben recordar al ver un vehículo detenido en el camino.

A partir de este año, los conductores están obligados a cambiar de carril o reducir la velocidad en al menos 30 kilómetros por debajo del límite indicado al encontrarse con vehículos detenidos.

Esta es la señal de tránsito a la que debes estar atento desde ahora.

Sanciones por no respetar la ley Move Over en Florida

Los agentes de tránsito podrán advertir o multar a los automovilistas que no respeten la ley Move Over. La multa por no seguir la normativa es de $60, pero con recargos adicionales, puede alcanzar los $158.

La ley se aplica a todos los casos, reconociendo que el vehículo detenido podría tener problemas mecánicos, neumáticos ponchados o cualquier otra emergencia, incluyendo situaciones en las que el conductor necesite atender a un bebé en el asiento trasero o se sienta enfermo.

Impacto de la ley Move Over en Florida

Desde 2015, se registraron más de 17,000 choques, 128 de ellos graves, y ocho muertes debido a personas que no cumplieron con la ley Move Over, según el Departamento de Transporte de Florida.

En 2022, se emitieron más de 14,000 citaciones por conductores que no se hicieron a un lado en la carretera, siendo los automovilistas de 20 a 40 años los más propensos a no respetar esta normativa, según estadísticas.