‘Green Card’: ¿Cómo influye en tu solicitud de residencia tener hijos nacidos en Estados Unidos?

Muchos inmigrantes se preguntan si tener hijos nacidos en EE.UU. impacta su proceso para obtener la Green Card. Esto es lo que debes saber.

Obtener la Green Card es un paso crucial para miles de inmigrantes que buscan legalizar su estatus en Estados Unidos. Sin embargo, si has tenido hijos en territorio estadounidense antes de iniciar tu solicitud, es posible que te preguntes si esto podría afectar el proceso.

Uno de los aspectos más importantes a considerar es que el hecho de ser padre o madre de un ciudadano estadounidense no garantiza automáticamente la aprobación de tu solicitud de residencia permanente. De hecho, este aspecto puede influir de diferentes maneras según el caso específico.



Primero, es fundamental entender que los hijos nacidos en EE.UU. son automáticamente ciudadanos estadounidenses, lo que les otorga ciertos derechos. Sin embargo, para que puedan ayudar a sus padres a obtener la Green Card, deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, tener al menos 21 años de edad. Esto significa que, si tus hijos son menores, su estatus no tendrá un impacto directo e inmediato en tu solicitud.

Además, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) revisa varios factores al evaluar las solicitudes de Green Card, incluyendo tu situación familiar y financiera. Es posible que el hecho de tener hijos nacidos en el país influya en la evaluación de tu estabilidad económica y tu capacidad para mantener una familia, lo que podría ser un factor tanto positivo como negativo, dependiendo de tu situación particular.

Otro punto relevante es que, si bien tener hijos ciudadanos estadounidenses no afecta negativamente el proceso, no debe confundirse con una ventaja automática. El trámite de la Green Card sigue siendo un proceso riguroso que examina múltiples aspectos de la vida del solicitante, y la presencia de hijos nacidos en EE.UU. no exime de cumplir con todos los requisitos establecidos.