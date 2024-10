'Green Card': De esta forma se veía la tarjeta de residencia permanente de USA hace más de 80 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace menos de 100 años, las autoridades de Estados Unidos no pensaban que fuese necesario otorgar un documento a los inmigrantes que los autorizara a vivir y trabajar en el país. No obstante, ante el aumento de ingresos, se volvió indispensable la implementación del documento y así fue como, en 1940, nació lo que hoy se conoce como Green Card.

Es así que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, (Uscis, por sus siglas en inglés), contó la larga historia que la residencia permanente ha tenido en el país americano, al explicar que el antecedente fue la tarjeta de recibo de registro de extranjeros.

¿Cómo lucían las tarjetas antes?

Las tarjetas se imprimían en papel blanco, se trataba del formulario AR-3 que fue creado como resultado de la Ley de registro de extranjeros que se aprobó en 1940.

La necesidad de dicho documento respondía a que, durante la Segunda Guerra Mundial, la legislación comenzó a exigir que todos los no ciudadanos estadounidenses se registraran ante el gobierno federal mediante las oficinas de correos.

Esas primeras tarjetas son el origen de la Green Card: no solo no eran verdes, sino que también no hacían distinciones entre los residentes permanentes legales y otros no ciudadanos, solo bastaba con realizar el trámite para recibir el documento.

¿Cuándo comenzó a llamarse Green Card?

Cuando la guerra terminó, Estados Unidos convirtió el registro de migrantes en parte del procedimiento regular de inmigración y los interesados dejaron de realizar el trámite en la oficina de correos para dirigirse directamente al INS que emitía diferentes documentos, según el estatus de admisión.

Entonces los residentes permanentes comenzaron a recibir un formulario I-151 que estaba impreso en papel verde, lo que hizo que fuera fácilmente identificado por los inmigrantes, ya que era su llave de entrada para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Créditos: YouTube | @bufeteinternacional3564