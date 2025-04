'Green Card': ¿Cómo solicitar una apelación si rechazaron mi solicitud de residencia?

Acceder a la tarjeta de residencia permanente, conocida como Green Card, puede ser un proceso largo para la mayoría de inmigrantes. Todo depende de cuál sea sus situación legal en Estados Unidos, los compromisos que tengan o intenciones para vivir y trabajar en el país.

En ese sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) notifica muchas veces que los casos de miles no son aceptados. No obstante, ofrece otras oportunidades a las personas que no alcanzaron el documento por diferentes motivos.