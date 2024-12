'Green Card': El significado de las siglas CR6 en la Tarjeta de Residencia Permanente

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, conocida como Green Card, contiene códigos específicos que identifican la categoría de inmigración bajo la cual se obtuvo el estatus de residente.

Uno de estos códigos, el CR6, está relacionado con las personas que obtienen la residencia a través del matrimonio. A continuación, explicamos su significado y lo que implica para los titulares de este código.

Green Card: ¿Qué significa CR6?

El código CR6 indica que la persona obtuvo su residencia permanente condicional a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense y que reside en Estados Unidos. La residencia condicional es válida por dos años y se otorga para evitar matrimonios fraudulentos utilizados con fines migratorios.

La condición de "condicional" significa que, al final del período de dos años, el titular debe solicitar la eliminación de las condiciones presentando el formulario I-751 (Petition to Remove Conditions on Residence). Esto debe hacerse en conjunto con el cónyuge ciudadano estadounidense, demostrando que el matrimonio es legítimo y no se contrajo exclusivamente por razones migratorias.

¿Qué sucede después de los dos años?

Si el titular del CR6 cumple con los requisitos, incluyendo pruebas de que el matrimonio sigue vigente o fue legítimo desde su inicio, las condiciones se eliminan y el residente recibe una Green Card regular con una validez de 10 años.

En casos donde el matrimonio termina por divorcio o fallecimiento, es posible solicitar una exención para eliminar las condiciones de forma independiente, siempre que se demuestre que el matrimonio fue de buena fe.

Importancia de entender este código

Conocer el significado del código CR6 es esencial para cumplir con los plazos y requisitos legales. Ignorar estos pasos puede poner en riesgo el estatus de residencia permanente. Para más información, consulta con un abogado de inmigración o visita el sitio oficial de Uscis.