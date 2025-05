'Green Card': Errores que pueden hacerte perder la residencia permanente en EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conseguir la residencia permanente en Estados Unidos es un paso crucial hacia una vida más estable, pero conservarla no es tan fácil. Muchos creen que una vez con la 'Green Card' en mano, ya no hay de qué preocuparse, pero no es así. Existen ciertas reglas que debes seguir al pie de la letra para no perder ese estatus que tanto te costó obtener.

Algunos errores parecen pequeños, pero pueden tener consecuencias serias. Desde salir del país por mucho tiempo hasta no cumplir con tus obligaciones legales, todo cuenta. Dicho esto, en la siguiente nota te explicamos, de la forma más clara posible, cuáles son los errores que debes evitar para que tu estatus de residente permanente no se vea en peligro.

Errores que pueden hacerte perder la residencia permanente

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), estos son algunos de los errores más comunes que un inmigrante debe evitar para no poner en riesgo su residencia permanente:

Pasarte demasiado tiempo fuera del país puede salir caro: Si viajas fuera de Estados Unidos por más de 6 meses, podrías dar la impresión de que ya no quieres vivir aquí permanentemente. Y si te vas por más de un año sin haber tramitado un permiso especial llamado 'Reentry Permit', el gobierno podría asumir que abandonaste tu residencia y quitarte la 'Green Card' . Así que, si planeas estar mucho tiempo fuera, más vale prevenir que lamentar.

Si viajas fuera de por más de 6 meses, podrías dar la impresión de que ya no quieres vivir aquí permanentemente. Y si te vas por más de un año sin haber tramitado un permiso especial llamado 'Reentry Permit', el gobierno podría asumir que abandonaste tu residencia y quitarte la . Así que, si planeas estar mucho tiempo fuera, más vale prevenir que lamentar. No declarar impuestos puede ponerte en aprietos: Como residente permanente , estás obligado a presentar tus impuestos cada año, igual que cualquier ciudadano. Si no los haces o, peor aún, dices que no vives en Estados Unidos para pagar menos, podrías perder tu estatus migratorio. El IRS y Uscis están más conectados de lo que crees, así que cumple con este deber sin falta.

Como , estás obligado a presentar tus impuestos cada año, igual que cualquier ciudadano. Si no los haces o, peor aún, dices que no vives en para pagar menos, podrías perder tu estatus migratorio. El IRS y Uscis están más conectados de lo que crees, así que cumple con este deber sin falta. Cometer delitos es un camino directo a la deportación: Hay ciertas faltas que pueden costarte muy caro, como fraude, violencia doméstica, robo o cualquier relación con drogas. Estos delitos pueden hacerte "inadmisible" o "deportable". Tener la 'Green Card' no te hace intocable: si violas la ley, el gobierno puede quitarte ese privilegio.

Hay ciertas faltas que pueden costarte muy caro, como fraude, violencia doméstica, robo o cualquier relación con drogas. Estos delitos pueden hacerte "inadmisible" o "deportable". Tener la no te hace intocable: si violas la ley, el gobierno puede quitarte ese privilegio. Mudarte y no avisar puede parecer poca cosa, pero no lo es: Cada vez que cambies de dirección, debes informarlo a Uscis en un plazo de 10 días. Aunque parezca un detalle menor, no hacerlo es una violación legal que puede causarte problemas serios. No cuesta nada y te evita dolores de cabeza.

Cada vez que cambies de dirección, debes informarlo a Uscis en un plazo de 10 días. Aunque parezca un detalle menor, no hacerlo es una violación legal que puede causarte problemas serios. No cuesta nada y te evita dolores de cabeza. Decir mentiras en tus trámites migratorios es jugar con fuego: Si das información falsa en tus formularios o entrevistas con Uscis—o ayudas a alguien más a hacerlo—, corres el riesgo de perder la 'Green Card' y enfrentar la deportación. La honestidad es clave en todo tu proceso migratorio. Mentir no vale la pena.