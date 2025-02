'Green Card': ¿Puedes perder tu Tarjeta de Residencia Permanente si no solicitas la ciudadanía?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tener una Green Card te permite vivir y trabajar en Estados Unidos de forma permanente, pero ¿qué ocurre si nunca solicitas la ciudadanía americana? ¿Realmente podrías perder tu estatus de residente?

Muchas personas creen que la residencia es para siempre, pero existen situaciones en las que podrías correr el riesgo de perderla. Dicho esto, aquí te decimos en qué casos podría sucederte algo como esto.

¿Es posible perder tu Green Card si no solicitas la ciudadanía?

No, no perderás tu Green Card automáticamente por no haber solicitado la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, la residencia permanente no es ''para siempre'', por lo que sí existen ciertas situaciones en las que podrías perder tu estatus migratorio en EE.UU.

Razones por las que podrías perder tu residencia permanente

Pasar demasiado tiempo fuera de Estados Unidos : Si sales del país por más de seis meses, podrías enfrentar preguntas al regresar. Y si te ausentas por un año o más sin un permiso especial, las autoridades podrían asumir que renunciaste a tu residencia.

: Si sales del país por más de seis meses, podrías enfrentar preguntas al regresar. Y si te ausentas por un año o más sin un permiso especial, las autoridades podrían asumir que renunciaste a tu residencia. Descuidar tus impuestos : Como residente permanente, estás obligado a pagar impuestos en Estados Unidos. Si en tu declaración indicas que eres "no residente", podrías poner en riesgo tu Green Card sin darte cuenta.

: Como residente permanente, estás obligado a pagar impuestos en Estados Unidos. Si en tu declaración indicas que eres "no residente", podrías poner en riesgo tu Green Card sin darte cuenta. Cometer delitos graves : Algunas infracciones, como fraude migratorio, tráfico de drogas o delitos violentos, pueden costarte la residencia e incluso llevarte a la deportación.

: Algunas infracciones, como fraude migratorio, tráfico de drogas o delitos violentos, pueden costarte la residencia e incluso llevarte a la deportación. Errores o fraude en tu solicitud : Si en el futuro se descubre que tu Green Card se obtuvo de manera fraudulenta o con información incorrecta, podrías perderla de inmediato.

: Si en el futuro se descubre que tu Green Card se obtuvo de manera fraudulenta o con información incorrecta, podrías perderla de inmediato. No renovar tu Green Card a tiempo: Aunque no te quita automáticamente la residencia, tener una Green Card vencida puede complicarte la vida al momento de viajar, trabajar o realizar trámites oficiales.



¿Es obligatorio solicitar la ciudadanía si tienes una Green Card?

No, la ciudadanía es opcional. No obstante, convertirse en ciudadano te protege de la posibilidad de perder tu estatus de residente por las razones mencionadas. Si cumples con los requisitos, podrías considerar naturalizarte como una forma de asegurar tu estaría en EE.UU.

Video: YouTube | Vive USA