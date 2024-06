Trámites USA: ¿aprobaron tu solicitud de 'Green Card' y te mudaste? Así puedes cambiar de dirección

De acuerdo a la base de datos de Uscis, la solicitud de 'Green Card' es el trámite que más hacen los inmigrantes en Estados Unidos.

La residencia permanente, conocida como Green Card, permite a un inmigrante vivir, trabajar y viajar dentro de Estados Unidos de manera legal. Para solicitar ese documento se necesita de un patrocinador que puede ser un familiar o empleador, asimismo el gobierno de EE.UU. puede otorgar el estatus por un tema humanitario.

El trámite para obtener la Green Card puede resultar un proceso tedioso. Por esta razón, si una persona pudo obtener la residencia permanente, es importante que mantenga su dirección actualizada.

¿Cómo cambiar la dirección de domicilio en Uscis?

Si una persona se mudó después de que Uscis aprobara su caso, la agencia exhorta a los usuarios a cambiar su dirección en línea o enviar un e-Request. Actualizar la dirección asegura que el usuario reciba toda la correspondencia y los beneficios de manera oportuna.

Cabe resaltar que modificar la dirección con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) no cambiará su dirección con Uscis, y USPS no le reenviará la correspondencia de la agencia gubernamental. Si la persona no tiene una cuenta de Uscis en línea, puede crear una siguiendo las siguientes instrucciones:

Paso 1

Ingresar a este link. Es importante resaltar que no se comparte la cuenta con nadie para proteger información personal.

Paso 2

Agregar una dirección de correo electrónico y hacer clic en “registrarse”.

Paso 3

Confirmar la cuenta. Se enviará un mensaje de confirmación a la dirección de correo electrónico que proporcionó. A continuación, hacer clic en el enlace que aparece en el mensaje de confirmación para ir a la página de inicio de sesión y continuar con la creación de la cuenta.

Paso 4

Revisar los Términos de Uso. Luego de leer el apartado y, estar de acuerdo con los término, hacer clic en I agree (estoy de acuerdo).

Paso 5

Crear una contraseña y hacer clic en Submit (enviar). La contraseña debe tener por lo menos, ocho caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula, y un carácter especial.

Paso 6

Seleccionar las preguntas de recuperación de contraseña y proporcionar las respuestas. Uscis pedirá cinco preguntas de recuperación de contraseña.

Créditos: YouTube | @ViveUSAMEX