Ley Real ID: Conoce las limitaciones de una licencia de conducir mejorada en EE.UU.

A partir del próximo 7 de mayo de este 2025 comenzará la implementación de la documentación Real ID con la que se busca establecer estándares mínimos de seguridad para la emisión y producción de licencias de conducir en Estados Unidos.

La Ley Real ID fue aprobada desde el 2005 por el Congreso de Estados Unidos, pero es hasta ahora que su uso será obligatorio a nivel federal por cuestiones de seguridad y regulación entre los que se encuentran el abordaje a los aviones para vuelos nacionales y el ingreso a agencias federales.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la implementación del Real ID es una medida crucial para fortalecer la seguridad nacional mediante un sistema de identificación confiable.

Límites de la licencia de conducir mejorada

De acuerdo a la legialación federal, las personas que no tramiten la identificación pueden recibir una licencia de conducir mejorada (EDL, por sus siglas en inglés), designadas como documentos aceptables por el DHS.

No obstante, una EDL no es suficiente para considerar que el estado cumple con los requisitos generales a los efectos de determinar si una agencia federal puede aceptar la licencia de conducir regular de un estado para fines oficiales. Por ejemplo, una agencia federal podría aceptar una EDL emitida por un estado, pero no podría aceptar una licencia de conducir estándar de ese mismo estado.

Cabe resaltar que la licencia de conducir mejorada permite el cruce de fronteras terrestres con Canadá y México y solo son emitidas en Nueva York, Michigan, Vermont y Washington.





