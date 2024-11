Navidad en Estados Unidos 2024: Conoce los plazos de envío de regalos en Walmart, Target y Amazon

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A pocos días del inicio de la temporada navideña en Estados Unidos, las grandes tiendas se preparan para enviar los pedidos y regalos de Navidad. No obstante, compañías como Amazon, Walmart y Target piden a los clientes no esperar el último momento para comprar un producto, ya que no podrían llegar a tiempo debido a la alta demanda de envío.

A continuación, revisa los plazos establecidos por dichas tiendas a nivel nacional.

Plazos de envío para Navidad 2024

Amazon

Como miembro de Amazon Prime, disfruta de estas opciones de envío gratuito:

Envío de 2 días : Ordena antes del 22 de diciembre para recibirlo el 24.

: Ordena antes del 22 de diciembre para recibirlo el 24. Envío de 1 día : Ordena antes del 23 de diciembre para recibirlo el 24.

: Ordena antes del 23 de diciembre para recibirlo el 24. Entrega el mismo día: Ordena el 24 de diciembre y recíbelo ese mismo día.

Si no eres miembro Prime, haz tus compras antes del 17 de diciembre para garantizar la entrega estándar a tiempo.

Walmart

Entrega en 3+ días : Ordena antes del 19 de diciembre.

: Ordena antes del 19 de diciembre. Entrega en 2 días : Ordena antes del 22 de diciembre.

: Ordena antes del 22 de diciembre. Entrega al día siguiente: Ordena antes del 23 de diciembre.

También puedes optar por recolección en tienda o entrega el mismo día (no disponible el 25 de diciembre).

Target

Entrega en 5 días : Ordena antes del 17 de diciembre.

: Ordena antes del 17 de diciembre. Entrega en 2 días: Ordena antes del 20 de diciembre.

Target también ofrece recolección el mismo día si el artículo está disponible en tu tienda local.

Si dejas tus compras para el último minuto, elige la entrega en tienda para evitar retrasos y garantizar que tus regalos estén listos para Navidad. Empieza a comprar ahora y evita el estrés.