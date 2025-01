EE.UU.: Las ocho oficinas de Uscis que cierran este 6 de enero por las condiciones climatológicas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) es la agencia encargada de gestionar los trámites migratorios de ciudadanos americanos, residentes permanentes o inmigrantes indocumentados. En ese sentido, el organismo cuenta con 83 oficinas en el país americano para ayudar a los miles de solicitantes.

No obstante, algunas sucursales de Uscis suelen cerrar por diversos motivos como fallas en el sistema, construcción condiciones climatológicas adversas- Para no perjudicar a los usuarios, la agencia de USA notifica sobre los cierres en su portal web, es así, que anunció que ocho oficinas no atenderán hoy.

Las ocho oficinas de Uscis que cierran el 6 de enero

Indianapolis, Indiana: Cerrada el 6 de enero debido a condiciones climatológicas adversas.

Wichita, Kansas: Cerrada el 6 de enero debido a condiciones climatológicas adversas.

Louisville, Kentuchy: Cerrada el 6 de enero debido a condiciones climatológicas adversas.

Baltimore, Maryland: Cerrada el 6 de enero debido a condiciones climatológicas adversas.

St. Louis, Missouri: Cerrada el 6 de enero debido a condiciones climatológicas adversas.

Columbus, Ohio: Cerrada el 6 de enero debido a condiciones climatológicas adversas.

Pittsburgh, Pensilvania: Cerrada el 6 de enero debido a condiciones climatológicas adversas.

: Cerrada el 6 de enero debido a condiciones climatológicas adversas. Fairfax, Virginia: Cerrada el 6 de enero debido a condiciones climatológicas adversas.

Cabe recalcar que las oficinas de Uscis no aceptan visitantes sin cita previa, estas se pueden agendar en la página web de la agencia federal. Para obtener más información o asistencia, se recomienda comunicarse con el Centro de Contacto de Uscis.

Créditos: YouTube | @noticias