Conoce los tres mejores planes de celular en Estados Unidos para 2024

Existen buenos planes de celular en Estados Unidos que la decisión puede no ser fácil para los usuarios. Cada compañía telefónica tiene servicios que ofrecer, como plane ilimitados, mayor cobertura y planes familiares.

T-Mobile, Verizon, AT&T son las compañias de teléfono de Estados Unidos más populares y las que mejores planes ofrecen. Cada una se caracteriza por tener mejores planes familiares, rendir en zonas rurales o ser más baratas.

Los tres mejores planes de celular para 2024

T-Mobile

El plan Metro by T-Mobile utiliza la red 5G para brindar a los usuarios datos de alta velocidad ilimitados. Sin embargo, si una persona usa más de 35 GB por mes, puede experimentar cierta limitación para priorizar los datos de alta velocidad para los clientes en los planes principales.

Los planes más caros ofrecen más beneficios, como membresías de Amazon Prime, suscripción a ViX+ y 100 GB de almacenamiento de Google One, pero si desea ahorrar dinero, puedes omitir estos extras y seguir disfrutando de los mismos datos de alta velocidad.

Verizon

La compañía ofrece el mejor servicio en áreas rurales de todo el país. El plan 5G Get More es costoso pero ofrece datos ilimitados, sin importar cuánto se use en redes sociales.

Las mayores ventajas se encuentran en los servicios de streaming y los beneficios de viaje que obtiene: el plan incluye una suscripción a Disney+, Hulu y ESPN+, lo que le brinda muchas opciones de entretenimiento para elegir.

AT&T

La mayoría de los planes telefónicos tienden a ser costosos si compra una sola línea, pero el precio baja mientras más líneas agregue. El plan de Verizon cuesta U$D 70 por una sola línea, pero solo U$D 30 cada uno por cinco líneas.

Afortunadamente, el plan AT&T Value Plus ofrece un plan sencillo y asequible de U$D 50 para usuarios de una sola línea. Los usuarios obtienen llamadas, mensajes de texto y uso de datos ilimitados en todo EE. UU., México y Canadá.

Créditos: YouTube | @Lex.Ramirez