Real ID en EE.UU.: ¿Qué pasa si no tienes esta identificación después del 7 de mayo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Sabías que a partir del 7 de mayo no contar con tu Real ID podría causarte muchos dolores de cabeza? No se trata solo de tener una nueva identificación, sino de cumplir con una norma federal necesaria para hacer cosas tan comunes como viajar dentro de Estados Unidos o entrar a edificios del gobierno.

Desde perder un vuelo hasta no poder realizar ciertos trámites importantes en el país, no tener esta identificación federal realmente puede complicarte más de lo que piensas. Dicho esto, en la siguiente nota te contamos cuáles son algunas de las consecuencias legales que podrías enfrentar si no tienes la Real ID.

Consecuencias de no tener la Real ID después del 7 de mayo

A continuación, te mencionamos las principales consecuencias legales que podrías sufrir en caso de tener la Real ID en Estados Unidos:

No podrás volar dentro del país sin una identificación válida: A partir del 7 de mayo, si no tienes una licencia Real ID o un documento alternativo como el pasaporte, no podrás pasar los controles de seguridad en los aeropuertos para vuelos nacionales. Esto significa que podrías perder tu vuelo o ni siquiera llegar a la puerta de embarque.

A partir del 7 de mayo, si no tienes una licencia o un documento alternativo como el pasaporte, no podrás pasar los controles de seguridad en los aeropuertos para vuelos nacionales. Esto significa que podrías perder tu vuelo o ni siquiera llegar a la puerta de embarque. Se te cerrarán las puertas de muchos edificios federales: Oficinas gubernamentales, bases militares o instalaciones protegidas, como plantas nucleares, exigen una identificación Real ID para entrar. Si no la tienes, simplemente no te dejarán pasar.

Oficinas gubernamentales, bases militares o instalaciones protegidas, como plantas nucleares, exigen una identificación para entrar. Si no la tienes, simplemente no te dejarán pasar. Pasarás más tiempo en los controles de seguridad: Si presentas una identificación que no cumple con los estándares, es probable que la TSA te someta a verificaciones adicionales. Eso puede traducirse en largas demoras, preguntas extras y, en algunos casos, frustración innecesaria.

Si presentas una identificación que no cumple con los estándares, es probable que la TSA te someta a verificaciones adicionales. Eso puede traducirse en largas demoras, preguntas extras y, en algunos casos, frustración innecesaria. Podrías enfrentar problemas en trámites estatales: Aunque la Real ID no es obligatoria para conducir o votar, algunas oficinas estatales podrían requerirla para ciertos trámites. No tenerla podría hacer que tu proceso se complique o se retrase.

Aunque la no es obligatoria para conducir o votar, algunas oficinas estatales podrían requerirla para ciertos trámites. No tenerla podría hacer que tu proceso se complique o se retrase. No sirve para salir del país: Aunque es útil dentro de Estados Unidos, la Real ID no reemplaza al pasaporte. Si quieres viajar fuera del país, aún necesitarás tu pasaporte o un documento internacional válido para cruzar fronteras.