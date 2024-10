Real ID en Nueva York: ¿Pueden los inmigrantes indocumentados obtener la identificación en este estado de USA?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ley Real ID, aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, es una medida para mejorar la seguridad nacional, estableciendo requisitos más estrictos para la emisión de licencias de conducir y otras formas de identificación.

Es así que, a partir del 7 de mayo de 2025, las personas que no posean un documento compatible con la Real ID deberán presentar otra forma de identificación aceptada a nivel federal, como un pasaporte, para realizar viajes domésticos e ingresar a instalaciones federales.

Pero, la gran pregunta que surge entre los inmigrantes en USA es ¿qué sucederá con aquellos que son indocumentados? ¿podrán adquirir, por ejemplo, en Nueva York la licencia de conducir que cumpla con la norma?

¿Los inmigrantes indocumentados pueden obtener la Real ID en Nueva York?

La respuesta es no. De acuerdo a las leyes de Estados Unidos, la identificación Real ID solo la pueden tramitar los ciudadanos americanos o aquellos inmigrantes con un estatus legal en el país.

Sin embargo, las personas indocumentadas pueden recibir licencias de conducir y tarjetas de identificación no conformes con la ley Real ID. Estos documentos deben tener un diseño o color único. Además, debe indicar explícitamente que el conductor no cumplió con la normativa, por lo que la licencia no es aceptable para fines federales oficiales.