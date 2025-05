Real ID: Estas personas necesitan el documento para volar en USA desde el 7 de mayo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir del 7 de mayo de 2025, todos los ciudadanos que residan en Estados Unidos que deseen viajar en avión dentro del país deberán presentar una Real ID, documento federal que será requerido para ingresar a instalaciones federales o bases militares, como detalla la Ley Real ID.

Esta medida, aprobada en 2005 por el Congreso de Estados Unidos, busca que las licencias de conducir y tarjetas de identificación sean difíciles de falsificar. De esta manera, el gobierno busca evitar atentados terroristas, como el ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

Para gestionar la Real ID, una persona debe acercarse personalmente al Departamento de Vehículos Motorizados de su estado de residencia. Durante el proceso se debe llevar documentación oficial, como acta de nacimiento o pasaporte, número de Seguro Social y comprobante de residencia.

Estas personas necesitan la Real ID para abordar vuelos

De acuerdo a la Ley Real ID, los mayores de 18 años de edad deben portar este documento para abordar vuelos nacionales. Los niños no deben tramitar la identificación, pero sus apoderados si deben tenerla para que ambos puedan pasar los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

De otro lado, para vuelos internacionales, los residentes permanentes o ciudadanos americanos deben presentar un pasaporte correspondiente. Para lo viajes en crucero también se debe presentar este documento migratorio, ya que la Real ID solo tiene jurisdicción dentro de Estados Unidos.

Los inmigrantes que no cuenten con una Green Card o una Tarjeta del Seguro Social no califican para tramitar el documento y no podrán abordar vuelos nacionales.