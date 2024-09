Estados Unidos: Todo lo que necesitas saber para pasar tu reexamen de ciudadanía americana

Descubre cómo prepararte para el reexamen de ciudadanía americana y aumentar tus posibilidades de exito en el segundo intento.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cuando enfrentas el proceso de naturalización en Estados Unidos, aprobar el examen de ciudadanía es uno de los pasos más cruciales. Sin embargo, no todos lo logran en su primer intento. Si fallaste en tu primer examen, no te preocupes, aún tienes una segunda oportunidad para alcanzar tu meta.

¿Qué es el reexamen de ciudadanía en Estados Unidos?

El reexamen de ciudadanía americana es la oportunidad que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) ofrece a quienes no lograron aprobar el examen en su primer intento. Este reexamen se programa generalmente entre 60 y 90 días después del primer examen y solo aborda las secciones que no se aprobaron, ya sea el examen cívico, el de inglés, o ambos.

¿Cómo te informará Uscis sobre tus errores?

Después de tu primer examen, si no alcanzas el puntaje necesario en alguna sección, Uscis te proporcionará un formulario llamado Notice of Results (aviso de resultados). Este documento detalla las áreas específicas en las que no cumpliste con los requisitos, indicando si fue en la sección de inglés, en la prueba cívica, o en ambas.

¿Cómo prepararte para el segundo intento?

Recursos de estudio : Uscis ofrece una variedad de materiales de estudio oficiales que están diseñados específicamente para el examen de ciudadanía. Puedes acceder a estos recursos directamente en el sitio web de Uscis, en la sección titulada Citizenship Resource Center. Encontrarás guías de estudio, listas de preguntas posibles para el examen cívico, y ejemplos de la prueba de inglés. También puedes descargar aplicaciones móviles que contienen cuestionarios de práctica y simulacros de examen.

: Uscis ofrece una variedad de materiales de estudio oficiales que están diseñados específicamente para el examen de ciudadanía. Puedes acceder a estos recursos directamente en el sitio web de Uscis, en la sección titulada Citizenship Resource Center. Encontrarás guías de estudio, listas de preguntas posibles para el examen cívico, y ejemplos de la prueba de inglés. También puedes descargar aplicaciones móviles que contienen cuestionarios de práctica y simulacros de examen. Practicar inglés : Si la barrera fue el idioma, considera inscribirte en clases de inglés o practicar con hablantes nativos. Mejorar tus habilidades lingüísticas es clave para entender y responder correctamente las preguntas del examen.

Simulacros de examen: Realiza simulacros de examen para familiarizarte con el formato y la presión del tiempo. Esto no solo te ayudará a repasar el contenido, sino también a ganar confianza en tus respuestas.