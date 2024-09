Semana de la Constitución en USA: Lista de ceremonias de naturalización hasta el 23 de septiembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hasta el 23 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció una serie de actividades a propósito del Día de la Constitución.

Esta fecha conmemora la firma de la carta magna de USA, ocurrida el 17 de septiembre de 1787, y también una celebración que comenzó en 1940 como el "Día de Soy Estadounidense". Oficialmente, el Día de la Ciudadanía comenzó en 1952, promulgado por el presidente Harry Truman y, en 1955, el presidente Dwight Eisenhower proclamó la primera Semana de la Constitución.

En ese sentido, este año Uscis llevará a cabo ceremonias especiales de naturalización en todo el país. "La Constitución desempeña un papel significativo en la vida de todos los estadounidenses, pero particularmente en la de aquellos que son estadounidenses por elección", señaló la entidad gubernamental.

"La Constitución no solo establece el estado de derecho, sino que también crea el marco para un sistema de inmigración que permite a los inmigrantes convertirse en ciudadanos", agregó la agencia en un comunicado.

Uscis: Ceremonias de naturalización hasta el 23 de septiembre

Se dará la bienvenida a más de 17 000 nuevos ciudadanos en más de 400 ceremonias de naturalización del 14 al 23 de septiembre.

Entre las actividades que se llevarán a cabo se encuentra el evento de la Fundación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos el 17 de septiembre, donde la directora de Uscis, Ur M. Jaddou, administrará el juramento de lealtad. Para conocer otros lugares de ceremonias, consulta la lista de ceremonias temáticas destacadas de la Semana de la Constitución de 2024.

Ceremonias de ciudadanía en California, Texas y Florida

17 de septiembre

San Pedro, CA, Battleship Iowa Museum

Jacksonville, FL, 121 Financial Ballpark

San Antonio, TX, Lila Cockrell Theatre

Richardson, TX, The University of Texas at Dallas

18 de septiembre

Houston, TX, M.O. Campbell Education Center

21 de septiembre

El Paso, TX, Southwest University Park