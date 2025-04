Trámites migratorios en EE.UU.: Uscis comparte sus recomendaciones para enviar formularios en línea sin errores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Todo trámite migratorio, como la solicitud de ciudadanía americana, residencia permanente, entre otros, se realiza en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). En la agencia, el solicitante puede hacer el proceso de dos formas: enviando el formulario mediante un correo postal o una petición en línea.

En caso elija la segunda opción, el usuario debe descargar el formulario que se adecúe a su solicitud, completarlo y enviarlo mediante la plataforma de la agencia gubernamental: Uscis en línea. De acuerdo al trámite que se solicite, la agencia tomará un tiempo de procesamiento en notificar a la persona y pedirá más documentos, si lo requiere.

Recomendaciones al enviar un formulario en línea a Uscis

Completar todas las secciones de su formulario

Uscis puede rechazar un formulario si el solicitante deja cualquier casilla vacía o si no firma el documento. Es importante leer las instrucciones del formulario para completar las casillas cuando la respuesta es cero (zero), ninguno o “no aplica” (Not applicable, N/A).

Revisar y firmar la solicitud de manera digital

Es importante revisar el resumen de la información que se proporciona en la solicitud. De otro lado, para firmar la solicitud de manera digital, se debe escribir el nombre legal completo (nombre de pila, segundo nombre y apellidos) en los espacios proporcionados para ello.

Pagar la tarifa de presentación

Se debe pagar con una tarjeta de crédito o de débito válida, o proporcionar el número de ruta de un banco estadounidense y el número de cuenta. Después de realizar el pago, se enviará una notificación de recibo que contiene el número de recibo, también puede encontrar estos dígitos en la página principal de la cuenta en línea.