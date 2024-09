Asilo en USA: ¿Qué sucede si llegas a un puerto de entrada y no traes tu celular o 'CBP One' instalado?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los inmigrantes que utilizan la aplicación CBP One para conseguir una cita en un puerto de entrada habilitado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), tienen que acudir a un puerto de entrada para tener una cita con un oficial de la agencia de Estados Unidos.

Pese a la popularidad de CBP One, aún existen ciertas inquietudes sobre el proceso, pero la agencia posee respuestas a las dudas más frecuentes en su página oficial. Una de ellas tiene que ver con asistir a una cita sin un celular o no contar con CBP One instalada.

¿Qué sucede en estos casos?

En caso el ciudadano extranjero no cuente con un celular o la aplicación de CBP instalada, la agencia señala que una persona puede llevar el número de confirmación de la cita impresa en un papel.

"Aunque llevar el teléfono con la aplicación puede ser útil para facilitar el proceso y agilizar el trámite, la CBP aceptará el número de confirmación para que la persona tenga un turno", detalla la agencia.

Cabe señalar que CBP no adjudica solicitudes de asilo, por lo que aquellas personas que arriban a un puerto de entrada expresando temor de regresar a su país de origen por distintos motivos, son remitidas a un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

