No son lo mismo: La diferencia entre una “exención de tarifas” y “exención de pago de tarifas” de Uscis

Los inmigrantes realizan trámites en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), como la solicitud de naturalización, residencia permanente, asilo, entre otros. Estas peticiones tienen un costo que ayuda a que la agencia se pueda financiar.

No obstante, la agencia es consciente de que algunos solicitantes no pueden pagar las tarifas. En ese sentido, han establecido dos trámites: un proceso de "exención de pago de tarifas" para ciertos tipos de formularios; así como la "exención de las tarifas" para ciertos beneficios.

Diferencias entre la exención de tarifas y la exención de pago de tarifas

Exención de pago de tarifas

Una "exención de pago de tarifas" se da cuando Uscis requiere una tarifa para un formulario, pero renuncia a este requisito para un solicitante individual debido a su incapacidad para pagar la tarifa.

Si se solicita una exención de pago de tarifas y demuestra que es elegible, entonces no tendrá que pagar la tarifa de presentación del formulario asociado. No obstante, si pide la exención de pago de tarifas y Uscis determina que no es elegible, entonces la agencia puede rechazar la solicitud.

Exención de tarifas

Una "exención de tarifas" implica que Uscis no exige una tarifa por un formulario o no requiere que una determinada categoría de solicitantes pague la tarifa prescrita por un formulario. Si se aplica, no es necesario pagar la cuota de presentación.

Créditos: YouTube | @ymorejonattorneypa