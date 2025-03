Uscis: ¿Qué hacer si no recibes confirmación tras enviar tu formulario?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si enviaste tu formulario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y todavía no has recibido la notificación de recepción, no entres en pánico. Es posible que haya un pequeño retraso en el proceso.

Lo importante ahora es mantener la calma y revisar que toda tu información sea correcta. Si ha pasado un tiempo razonable sin recibir noticias, aquí te explicamos los pasos clave para verificar el estado de tu solicitud y asegurarte de que todo está bien.

¿Qué hacer si Uscis no te confirma la recepción de tu formulario?

A continuación, te enumeramos los pasos que deberás seguir en caso de que Uscis no te haya confirmado la recepción de tu formulario. Toma nota:

Verifica tu información de contacto: Asegúrate de que tu dirección de correo electrónico y número de teléfono sean correctos. Si elegiste recibir notificaciones electrónicas, revisa que los datos sean precisos para evitar problemas de comunicación. Consulta los tiempos de procesamiento: Cada solicitud tiene un tiempo de espera diferente, según el tipo de formulario y la oficina de Uscis que maneje tu caso. Puedes verificar los tiempos estimados en el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración para saber si aún estás dentro del período normal de procesamiento. Evita enviar solicitudes duplicadas: Si no has recibido confirmación, es comprensible que te preocupes, pero enviar la misma solicitud varias veces puede causar retrasos innecesarios. Es mejor esperar un poco y seguir revisando el estado de tu caso antes de tomar otras medidas. Contacta a Uscis si es necesario: Si ha pasado un tiempo razonable y aún no tienes noticias, puedes comunicarte con el Centro de Contacto de Uscis para obtener ayuda. El número de atención es 800-375-5283 (TTY: 800-767-1833), disponible de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche (hora del Este).

Ten en cuenta que los tiempos de procesamiento varían, y es posible que Uscis esté experimentando demoras, por lo que mantenerte informado es clave.

