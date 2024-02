‘Air’: datos curiosos y dónde ver la película que habla sobre Michael Jordan y su marca deportiva

La particularidad de este filme es que no aparece en ningún momento el rostro de Michael. ¿Por qué?

La fortuna de Michael Jackson no llegó desde la NBA, sino de los acuerdos que hizo alrededor de ella. Y, sin duda, el más importante es el que hizo con Nike en los ochenta para firmar su propia marca de zapatillas, las Air Jordan.

El impacto que tiene ha generado que sea parte de la cultura popular, al punto que se han hecho varios especiales. Uno de los más importantes es Air (Air: La historia detrás del logo), película que el año pasado fue dirigida por Ben Affleck y escrita por Alex Convery.

¿De qué trata Air?

Affleck se encarga de retratar la historia de las Air Jordan y cómo el negocio con Nike favoreció a ambas partes. Aquí es donde se hace una referencia a lo que Michael Jordan contó en el documental The Last Dance, en donde cuenta que su madre fue la ficha clave en la firma del acuerdo. "Me dijo: ‘Vas a ir a escucharlos. Aunque no te guste, vas a ir a escucharlos’”, afirmó.

¿Por qué Michael Jordan no aparece en Air?

En su momento, Ben Affleck contó en una entrevista para Hollywood Reporter que, a la hora de escribir el guión, se dieron cuenta que Michael Jordan era un personaje tan grande que se les hacía imposible colocar a un actor que lo interprete. Incluso, lo veían como una falta de respeto.

“Cuando te conviertes en mucho más que un héroe, un atleta o incluso un ícono, empiezas a ser una idea para la gente. Les conmueves y empiezas a representar la esperanza, la excelencia y la grandeza. Eres único. De ninguna manera iba a pedirle al público que creyera que alguien que no fuera Michael Jordan era Michael Jordan. Fue una elección deliberada. Pensé que era demasiado majestuoso para que alguien lo imitara”, sostuvo.

Hay que resaltar que sí hubo un actor que le dio vida a Michael Jordan y fue Damian Delano Young. Pero durante el desarrollo del filme no se le ve el rostro y aparece, básicamente, como una referencia para escenas en donde era necesaria la presencia de la estrella.

¿Quién es el elenco que conforma Air?

El propio Ben Affleck aparece en la película, interpretando a Phil Knight, co-fundador de Nike. También lo hacen Viola Davis, dándole vida a la madre de Jordan, Deloris; y a Matt Damon, que interpreta al ejecutivo de Nike, Sonny Vaccaro.

¿Dónde se puede ver Air?

Al ser una producción de Amazon, la única vía de llegar a ella es Amazon Prime Video.