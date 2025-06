EE.UU.: ¿Dónde ver “Chespirito: Not Really on Purpose” y cuánto cuesta?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La esperada serie biográfica “Chespirito: Not Really on Purpose” ya se estrenó este 5 de junio de 2025 en Max (antes HBO Max).

La producción de ocho capítulos semanales abre la puerta a la vida de Roberto Gómez Bolaños, el querido creador de "El Chavo" y "El Chapulín Colorado", desde sus inicios como creativo publicitario hasta convertirse en uno de los grandes íconos de la cultura latina.

La serie ha recibido muy buenas críticas y ya suma una calificación de 7.4/10 en IMDb, destacando su tono nostálgico y respetuoso, pero sin dejar de lado los momentos difíciles y los sacrificios personales detrás de su éxito

¿Dónde verla y cuánto cuesta?

Si quieres maratonearla, solo necesitas una cuenta en Max, con planes desde U$D 9.99 al mes. Cada semana se libera un episodio nuevo, así que puedes decidir si verla completa al final o disfrutarla poco a poco para saborear su historia con calma.

Reparto, creadores y detalles que debes saber

En el papel de Roberto Gómez Bolaños está Pablo Cruz Guerrero, acompañado por Paulina Dávila, Bárbara López y Arturo Barba.

La serie fue creada por Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, junto a Grupo Chespirito y THR3 Media Group. La dirección está a cargo de Rodrigo Santos, Julián de Tavira y David “Leche” Ruíz.

Nostalgia y reacciones de los fans

En redes sociales, los fans no han parado de compartir su emoción. Muchos coinciden en que la serie transmite perfectamente el cariño, la risa y también las tristezas que marcaron al comediante.

“Una caracterización fiel y llena de matices”, “El elenco y la producción están a la altura de su historia”, escribieron usuarios en X. La crítica también destaca que no es solo un homenaje, sino un retrato sincero y emotivo que refuerza el orgullo latino en la televisión mundial