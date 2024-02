‘The Greatest Night in Pop’ es TOP en Netflix: el documental sobre la canción ‘We Are the World’ de Michael Jackson

Abordada desde la concepción, la canción fue escrita para combatir la hambruna en Etiopía. Te contamos todos los detalles en esta nota.

Durante la década de los ochenta y noventa, Michael Jackson fue una de las estrellas más grandes en todo el mundo. Tal es así que se volvió un líder de opinión y, gracias a ello, fue el elegido para colaborar con una canción que se volvió un himno. Nos referimos a We Are the World.

Debido a la influencia de esta canción en el mundo los últimos 30 años, Netflix ha producido un documental sobre el desarrollo de este tema bajo el nombre The Greatest Night in Pop, también conocido como La gran noche del pop en español. Con una duración de solo 97 minutos, suficientes para dar detalles de cómo se formalizó esta obra y el impacto que generó en la cultura popular.

¿De qué trata The Greatest Night?

Dirigida por Bao Nguyen, el documental se nutre de valiosas imágenes de archivo, claves para conocer cuál fue el proceso de composición y grabación por el que pasó Michael Jackson para darle vida a We Are the World. Uno de los puntos más altos que muestra el filme es cómo, tanto Jackson y los productores, tuvieron una enorme capacidad de convencimiento para reunir a tantas celebridades para ser parte de esta campaña solidaria.

¿En qué contexto aparece We Are the World de Michael Jackson?

El tema apareció en 1985. Fue escrito por Michael Jackson y Lionel Richie, y tuvo el objetivo de recaudar fondos para frenar la hambruna en África, para ser exactos en Etiopía.

Se llegó a convocar a un total de 45 músicos, tomando en cuenta personajes como Michael Jackson, Ray Charles, Cindy Lauper, Diana Ross, Lionel Richie, Bruce Springsteen y más. En su momento, acumuló ventas de más de 20 millones de discos en todo el mundo, obtuvo tres premios Grammy y recaudó U$D 75 millones para la causa.

¿Qué estrellas aparecen en The Greatest Night?

Aparecen imágenes de archivo de Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Steve Perry, Bob Dylan y Ray Charles. Además, el documental reúne testimonios de los siguientes artistas: