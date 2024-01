'The Equalizer 3': 5 datos curiosos de la película que lleva tres semanas entre lo más visto en Netflix USA

The Equalizer 3, también conocida como El Justiciero: Capítulo Final, es la tercera y última entrega de la saga protagonizada por Denzel Washington y que se estrenó en 2023. En esta cinta, Washington interpreta a Robert McCall, un ex agente y marine que se encuentra en el sur de Italia. Pronto descubre que sus nuevos amigos están bajo el control de los jefes del crimen local, a quienes enfrentará para proteger a las personas del pueblo.

La película ya llegó a la plataforma de Netflix en distintos países como Estados Unidos, donde se ha posicionado entre las películas más vistas del servicio de streaming y lleva su tercera semana consecutiva en el top 10.

En esta nota, te contamos 5 datos curiosos de la última entrega de la saga The Equalizer.

Cinco datos curiosos de The Equializer

1. El origen de la saga

Antes de la salida en el 2014 de, existió una seria en 1980 en la cual se basa esta trilogía, el protagonista es el mismo (Robert McCall), pero en la serie es interpretado por Edward Woodward.

2. La quinta colaboración Washington - Fuqua

Antoine Fuqua es el encargado de dirigir la trilogía protagonizada por Denzel Washington, pero no es la primera vez que trabajan juntos. Aparte de esta saga, colaboraron en las películas Training Day y The Magnificent Seven bajo los mismos roles de protagonista - director.

3. El reloj de Robert McCall

El reloj característico de Robert (Denzel Washington) es un Suunto Core All Black, dicha compañía apoyó en la promoción de la película. Asimismo, muchas de las escenas al haber sido en un entorno oscuro, el reloj fue editado digitalmente para que se pudiera ver la pantalla.

4. Las habilidades de Robert McCall

Las habilidades de Robert en toda la cinta son notorias. Al no requerir armas de fuego, suele incapacitar por medio de técnicas de combate, sólo llega a utilizar una vez una pistola para matar, y lo hace por medio de otra persona.

5. Denzel Washington, el único que regresa de las dos primeras entregas

Pese a que varios actores fueron parte de las dos primeras entregas, en esta tercera solo Denzel Washington como protagonista de la saga es el que regresó. En esta última película, Dakota Fanning fue la cara conocida que acompañó en la trama a Washington.