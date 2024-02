¿Qué familiar directo convenció a Michael Jordan de firmar por Nike y crear sus Air Jordan?

Esta persona prácticamente obligó a Michael de que hable con los directivos de la empresa. Así se gestó el imperio.

El negocio más grande en la industria deportiva es el acuerdo entre Michael Jordan y Nike para crear sus Air Jordan. Este calzado ha sido fundamental para que el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos sea un ícono de la moda y una fuente de inspiración para muchos.

Al margen que el acuerdo tiene 40 años, al inicio Michael Jordan no estaba tan seguro de llegar a firmar por Nike, que en ese momento era una empresa que recién estaba en proceso de formación. Pero, ¿quién terminó de convencerlo para que sea así?

Según se explica en el documental The Last Dance, Michael Jordan prácticamente fue obligado por su madre, Deloris Jordan, para ir a reunirse con los directivos de Nike. Ella lo influenció para que diera la firma en el acuerdo más importante de toda su carrera. "Me dijo: ‘Vas a ir a escucharlos. Aunque no te guste, vas a ir a escucharlos’”, recordó el mismo Michael Jordan.





¿Qué opinaron los directivos de este acuerdo?

Al inicio de su carrera, Michael Jordan era una persona que solo escuchaba a su familia. Era muy jóven, así lo recuerda Sonny Vaccaro, quien confirmó que sí, la única forma de llegar a Michael Jordan era por intermedio de su familia, por lo que al inicio fue complejo cerrar el acuerdo.

“Jordan tenía claro que no quería irse con Nike. Queríamos convencerle de que esa compañía todavía joven era capaz de hacer algo que no se había hecho nunca antes. Después de la primera reunión, tuve claro que la manera de llegar a él era a través de su familia. Michael solo escuchaba a su familia, en especial a su madre”, indicó.