California: No reclaman premio de U$D 1.4 millones y el dinero cambiará de destino

El ganador tenía hasta el 16 de junio para reclamar el millonario premio. Al no presentarse, la suma tendrá un nuevo destino según dicta la ley estatal.

Un premio de casi 1.4 millones de dólares quedó sin reclamar en California, luego de que se agotara el plazo de 180 días para que el afortunado ganador se presentara con el boleto premiado. El ticket fue comprado el 18 de diciembre de 2024 en una gasolinera ARCO en Sacramento, y tenía como fecha límite el pasado lunes 16 de junio.

De acuerdo con la Lotería de California, el billete ganador incluía los números 6, 15, 18, 33 y 49. Aunque los funcionarios intentaron alertar al posible ganador mediante un comunicado emitido el 12 de junio, nadie se presentó a reclamar el premio de 1.391.550 dólares. En cumplimiento con la normativa vigente, esa suma será redirigida a financiar escuelas públicas del estado.

¿Qué pasa con el dinero de la lotería no reclamada?

La ley en California establece que los premios no reclamados deben utilizarse para apoyar el sistema educativo público. Desde su creación en 1985, la lotería estatal ha destinado más de 1.000 millones de dólares no cobrados a este fin. En este caso, si el boleto no fue enviado por correo con matasellos anterior al 16 de junio, el premio se considera perdido.

“Recomendamos enviar todo por correo certificado y guardar una copia de cada artículo”, aclaró la entidad en su sitio web oficial, subrayando que no se responsabiliza por envíos tardíos o con errores.

La historia contrasta con casos como el de David Strickland, un residente de Massachusetts que sí reclamó su premio de un millón de dólares y decidió gastarlo en sus primeras vacaciones a Las Vegas, según informó People.