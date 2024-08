Estados Unidos: Mintió en su solicitud de ciudadanía americana y ahora enfrenta 20 años de cárcel

No decir la verdad durante el proceso para pedir la ciudadanía americana u ocultar crímenes cometidos en el pasado tiene graves consecuencias, como enfrentar acusaciones judiciales en Estados Unidos.

Nada Tomanic, una inmigrante de Bosnia que lleva más de 10 años como ciudadana estadounidense, fue acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) de haber mentido durante el trámite de naturalización y arriesga un largo tiempo en la cárcel si es hallada culpable.

La mujer de 51 años, quien vive en Virginia Occidental, fue acusada por el gobierno de Estados Unidos de cargos graves. De acuerdo al DOJ, la inmigrante sirvió en la Unidad Especial Zulfikar del Ejército de Bosnia y Herzegovina durante el conflicto armado en ese país en la década de 1990.

Tomanic junto con otros soldados de la Unidad Especial Zulfikar participaron en el abuso físico y mental de prisioneros serbios de Bosnia atacados por su origen étnico, religión y pertenencia a un grupo social en particular.

Falsa declaración

La ciudadana estadounidense naturalizada de Bosnia y Herzegovina fue arrestada la semana pasada en Virginia Occidental por cargos penales relacionados con acusaciones de que mintió para obtener la ciudadanía estadounidense.

La acusación contra Tomanic alega que, al solicitar la naturalización afirmó falsamente que no había perseguido a nadie por su religión, pertenencia a un grupo social particular u opinión política y que nunca había cometido un delito por el cual no había sido arrestada.

Tomanic ha disfrutado de los privilegios de la ciudadanía americana durante más de 10 años, razón por la que las autoridades harán cumplir enérgicamente las leyes de inmigración de Estados Unidos, que incluyen 20 años de prisión.

Créditos: YouTube | @abogadaalmarosanieto