Florida: ‘Trooper’, un perro abandonado durante las evacuaciones del huracán Milton, encontró un hogar

Trooper, un perro de aproximadamente tres años fue atado a una cerca y abandonado durante las evacuaciones del huracán Milton en Florida. Tres meses después, el can encontró un hogar, así lo hizo en un comunicado, en Facebook, el servicio de adopción de mascotas, Leon County Humane Society.

Los nuevos dueños, identificados como Frank y Carla Spina, seguían de cerca el rastro de la mascota abandonada en la Interestatal 75 de Florida. Cuando vieron que comenzaban a tomar solicitudes para su adopción, la pareja de Parkland no dudó en postularse.

"Ambos vimos el video y, como somos dueños de un bull terrier desde hace 30 años, este es nuestro 34.° año criando solo esa raza. Le dije a Carla que 'tenemos que ir a buscarlo'", le comentó Frank a Fox 13 durante una entrevista.

Nueva vida

La pareja completó el formulario y envió una carta de dos páginas expresando su amor por la raza. No obstante, el refugio tenía sus inquietudes porque el cachorro no reaccionaba bien con los hombres, consecuencia del abuso que sufrió por parte de su ex dueño masculino.

A pesar de eso, los fanáticos de la raza siguieron insistiendo y lograron conocerlo. Frank recordó sobre ese día: "Ella me dijo: 'Simplemente siéntate ahí y mira si se acerca a ti'. Y yo me senté y él se metió debajo de las piernas, tal como lo hace ahora".

Luego de ese primer encuentro, el refugio organizó una segunda reunión para que Trooper conociera a la otra mascota de la pareja, Dallas, que es de la misma raza y tiene siete años. Finalmente, el perro pudo establecerse de forma definitiva en su nuevo hogar.

Cabe resaltar que el anterior dueño de Trooper, un hombre llamado Giovanny Aldama García, fue arrestado el 15 de octubre y acusado de crueldad agravada hacia los animales.

Créditos: YouTube | @CBSMornings