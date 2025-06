Red Lobster celebra el verano con nuevos sabores en Crabfest 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con la llegada del verano, Red Lobster ha anunciado el regreso de su esperado evento Crabfest, una auténtica celebración para los amantes del cangrejo y los mariscos. En esta edición, la cadena líder en comida del mar presenta sus nuevos Seafood Boils, combinaciones personalizables que ofrecen una experiencia culinaria divertida y sabrosa directamente en la mesa.

Los comensales pueden elegir entre el Mariner’s Boil, que incluye cola de langosta de Maine, patas de cangrejo, camarones, maíz y papas rojas, o el Sailor’s Boil, con camarones, salchicha ahumada, maíz y papas.

A estos platos se les puede añadir el toque final con salsas como mantequilla de ajo asado, mantequilla cajún o el clásico condimento OLD BAY®. “Crabfest es la experiencia definitiva de verano, con platillos emocionantes como nuestros nuevos Seafood Boils”, afirmó Nichole Robillard, directora de marketing de Red Lobster.

Una carta especial para amantes del cangrejo y cócteles veraniegos

Entre otras delicias del menú se encuentra “Crab Your Way”, que permite seleccionar entre cangrejo de las nieves o Bairdi (+U$D 9) sobre papas crujientes, acompañado por opciones de cocción y salsas como mantequilla con ajo, cajún o la nueva combinación de OLD BAY® con parmesano.

Red Lobster también ha lanzado nuevas creaciones como los Crabby Stuffed Mushrooms, espárragos y papas cubiertos con cangrejo, y los platos Steak Oscar y Salmon Oscar, coronados con carne de cangrejo en salsa cremosa.

Para completar la experiencia, llega el Festival Summer of Sips, con tres cócteles temáticos como el Purple Haze by Dre & Snoop, con ginebra STILL G.I.N., y el Starry Eyed Surprise con tequila Patrón Silver. Crabfest estará disponible del 23 de junio al 14 de septiembre, y promete ser uno de los eventos más esperados del verano. “Tanto si eres fan de Red Lobster como si participas por primera vez, tenemos algo que te hará sonreír”, aseguró Robillard.