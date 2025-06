Estos chocolates tuvieron que ser retirados del mercado en EE.UU.: ¿Cuál fue el motivo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vivir en otro país implica adaptarse a nuevas costumbres, sabores y productos que muchas veces se convierten en parte de nuestra rutina diaria. En Estados Unidos, los supermercados ofrecen una variedad impresionante de alimentos, muchos de ellos deliciosos y prácticos, ideales para el ritmo acelerado de la vida moderna. Sin embargo, también es importante estar atentos a las alertas que emiten las autoridades de salud, ya que de vez en cuando surgen productos que pueden representar un riesgo para ciertas personas.

En este contexto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) cumple un papel fundamental al supervisar la seguridad de los productos que consumimos a diario en territorio estadounidense. Recientemente, la agencia emitió una advertencia importante sobre uno de los dulces más populares en los hogares, lo que ha generado preocupación entre muchos consumidores. Dicho esto, en la siguiente nota te contamos todo lo que necesitas saber para proteger tu salud y la de tu familia.

Estos chocolates tuvieron que ser retirados del mercado en USA

Si vives en Estados Unidos y eres amante del chocolate, esta información podría interesarte. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro de un producto distribuido en todo el país debido a la presencia de alérgenos no declarados. La empresa responsable, Weaver Nut Company, Inc., retiró de los estantes varios lotes de chocolates que contienen leche, un ingrediente que no figura en el etiquetado y que podría provocar reacciones peligrosas en personas con alergia.

El problema fue detectado después de que un cliente mayorista notara irregularidades en un envío y presentara una queja. Gracias a una prueba de laboratorio, se confirmó la presencia de leche en los chocolates, lo que llevó a la empresa a tomar medidas inmediatas. El producto afectado se había distribuido ampliamente y estaba disponible en supermercados y tiendas minoristas en Estados Unidos, lo que aumentó el nivel de preocupación entre las autoridades de salud pública.

Los productos específicos involucrados son: el "Chocolate semidulce sin igual (semillas navideñas)" con códigos de lote 204206 al 224225, y los "Nonpareils, Chocolate Semidulce (Semillas Blancas)" con varios lotes, incluyendo 204214 hasta 145210-1. La FDA advierte que cualquier persona con alergia o sensibilidad severa a la leche corre el riesgo de sufrir reacciones alérgicas graves o incluso potencialmente mortales si consume estos chocolates.

Por ahora no se han reportado casos de enfermedad, pero la recomendación es clara: si compraste uno de estos productos y eres alérgico a la leche, no lo consumas. Lo más responsable es desecharlo o devolverlo al lugar donde lo adquiriste para recibir un reembolso. La seguridad alimentaria es una prioridad, sobre todo para quienes están construyendo una vida nueva en otro país, y estar informado es la mejor forma de proteger a tu familia.