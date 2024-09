USA: Alquiló su casa en Texas como Airbnb, pero lo que dejaron sus huéspedes la descolocó

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sofia Kaiser es una residente de Fort Worth, en el estado de Texas que se metió al negocio de los alquileres gracias a Airbnb. Recientemente se volvió tendencia en TikTok al mostrar las cosas que a veces dejan los clientes cuando abandonan los espacios.

"Con tantos huéspedes entrando y saliendo, es bastante común que dejen cosas olvidadas. Al principio me sorprendía, pero ya me he acostumbrado", comentó en una entrevista con el medio de Estados Unidos Newsweek.

Dentro de los objetos que encontró se encuentran botellas de vodka, comida, tarjetas de presentación esparcidas por todo el jardín. Pero lo más sorprendente fueron los aparatos electrónicos.

Kaiser también destacó que algunos clientes han dejado audífonos AirPods Max, un iPhone y, en una ocasión, hasta unas llaves de un automóvil. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando el jardín de su propiedad amaneció cubierto de tarjetas de presentación y la cantidad de comida que pueden dejar en la refrigeradora.