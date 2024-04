USA: el billete de U$D 1 000, conocido como 'Grand Watermelon', que se subastó por millones

Quedan solo 7 en el mundo. Uno de ellos fue vendido en una de las cifras más grandes de toda la historia de la numismática estadounidense.

El dólar es una de las monedas más estables en todo el mundo. Con decir que nunca ha cambiado su estructura, valor y peso en el mercado numismático. Si bien algunos diseños han variado con el tiempo, eso no ha significado que llegue a generar alguna variación en su valor.

Son pocos los billetes que salieron de la baraja del dólar. Existe uno en particular que ya no circula, que es el de U$D 1 000, el cual es conocido como Grand Watermelon. Solo se llegó a imprimir entre 1890 a 1893.

Crédito del video: Youtube | @Variety & Errors

Recibió este particular apodo gracias a la forma en que los ceros en su diseño se asemejan a las semillas de una sandía. Sin duda, es un billete muy particular porque ya no hay billetes de U$D 1 000 en el mundo.

Según explica la casa de subastas Stack’s Bowers Galleries, un ejemplar en el 2018 fue vendido por más de U$D 3 millones. Ellos agregan que, posiblemente, solo existan 7 en todo el mundo.