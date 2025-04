Es latina, apoyó a Trump y ahora debe abandonar EE.UU. tras recibir un aviso del gobierno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Como muchos otros ciudadanos, María, una inmigrante nicaragüense, festejó el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tras su victoria electoral. Lo que no imaginaba era que, apenas semanas después, sería blanco directo de la nueva política antiinmigración.

Según relató a The Associated Press, recibió un correo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenándole abandonar EE.UU. de manera inmediata o enfrentaría la deportación. "Me paralizó", confesó María, quien había llegado al país amparada por el programa de Parole Humanitario.

La medida de Trump —aunque pausada temporalmente por un juez— canceló el Parole para ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, dejando a miles de inmigrantes en una situación de incertidumbre.

María, quien trabaja como empleada doméstica en Florida, expresó su intención de solicitar asilo: "Voy a luchar para quedarme". Este escenario refleja el temor que crece entre los inmigrantes, quienes enfrentan una posible expulsión tras recibir mensajes electrónicos oficiales sin previo aviso.

El fin del Parole y los errores en notificaciones

El final del programa CBP One, que permitió a más de 900 000 personas ingresar legalmente a Estados Unidos desde enero de 2023, también contribuyó a la crisis. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó que revocó permisos otorgados a través de esta app.

Sin embargo, la falta de comunicación oficial agravó la confusión. "El hecho de que no sepamos cuántas personas recibieron este aviso es parte del problema", explicó Hillary Li, abogada del Justice Action Center, a AP.

Casos como el del abogado Hubert Montoya, ciudadano estadounidense que recibió erróneamente una orden de salida, muestran la magnitud del descontrol. "Simplemente, pensé que era absurdo", comentó Montoya.

Según CBP, los correos pudieron enviarse a personas incorrectas si sus datos figuraban como representantes legales. La directora de Human Rights First, Robyn Barnard, advirtió: "Imaginen cómo se sienten las personas cuando ven que algunos amigos reciben avisos y otros no". Esta falta de claridad alimenta el miedo en las comunidades inmigrantes que hoy viven entre la esperanza y la desesperación.