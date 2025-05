Policía de Texas hace insólito hallazgo: Lo que había en esta camioneta 'abandonada' es de no creer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante un control en carretera, agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas intervinieron una camioneta que parecía abandonada. Todo parecía normal, hasta que revisaron el interior del vehículo.

Y es que lo que terminaron encontrando sorprendió a todos. Nadie imaginaba que algo tan inesperado estuviera escondido ahí. El hallazgo, como era de esperarse, encendió las alarmas y dejó a los oficiales atónitos.

Lo que había en la camioneta 'abandonada' es de no creer

Un insólito hallazgo sorprendió a las autoridades de Texas el pasado 14 de mayo, cuando un agente del condado Webb descubrió algo fuera de lo común en una camioneta estacionada cerca de la autopista I-35. La Ford F-350 parecía abandonada, pero al revisar su interior, el oficial notó irregularidades que lo llevaron a inspeccionar más de cerca. Lo que encontró en la parte trasera del vehículo dejó a todos con la boca abierta.

Según reportó Telemundo, dentro de la camioneta estaban escondidos seis inmigrantes acostados en el piso, tratando de no ser vistos. El momento quedó grabado en un video que muestra al agente pidiéndoles que no se muevan. “No vayan a correr, no vayan a hacer nada. Nada más dejen sus manos donde las pueda ver, por favor", se escucha decir al oficial, mientras intenta controlar la situación con bastante calma.

Poco después del hallazgo, las autoridades localizaron al conductor del vehículo, identificado como Alexander Jiménez, originario de San Antonio. Fue arrestado inmediatamente y enfrenta cargos por tráfico de personas, uso no autorizado de un vehículo y robo de propiedad. El operativo fue coordinado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, que continúa trabajando en la zona para frenar este tipo de actividades ilegales.

Los seis imigrantes, todos provenientes de México, fueron entregados a la Patrulla Fronteriza para el proceso correspondiente. Este caso refleja los riesgos que muchos inmigrantes enfrentan en su intento por cruzar la frontera, y también muestra cómo las autoridades han reforzado los controles en carreteras para identificar este tipo de situaciones. A medida que aumentan estos casos, también crece la preocupación por la seguridad.