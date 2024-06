Le negaron la visa americana porque “no creyeron nada” de lo que dijo a estas preguntas que respondió

Para que la visa americana no sea negada, el solicitante debe prepararse para la entrevista, respondiendo con claridad y confianza. Asimismo, se deben llevar documentos que corroboren lo dicho.

La visa americana es un documento que se solicita en una embajada o consulado de Estados Unidos, y que permite a un ciudadano extranjero ingresar de manera legal a territorio estadounidense por un determinado tiempo.

Por esta razón, miles de inmigrantes agendan citas para obtener sus visas, pero no todos pueden conseguirla por diversas razones. Este es el caso de Nahirelys Peralta, ciudadana venezolana que decidió contar los detalles de su de su solicitud de visado de turista en TikTok y así expresar su malestar.

Nahirelys relató que se sentía muy segura hasta que tuvo el primer contacto con el agente de migración. “Cuando pasé a la zona de la entrevista el agente tenía una cara amargada”, recordó la venezolana, que decidió compartir las preguntas que le hicieron en la embajada de Estados Unidos.

Créditos: TikTok | nahirelysperalta

Respuestas que no convencieron

La primera pregunta que el oficial consular le realizó a Peralta fue cuál era el motivo de su viaje, a lo que la joven respondió: “negocios y turismo”. A continuación, le preguntaron sobre de qué tipo de negocio hablaba; la joven contestó que “era directora de su propia agencia”. Sin embargo, el oficial se mostró escéptico.

“¿Cómo es posible que siendo tan joven seas directora de una agencia?”, la cuestionó. Nahirelys explicó que estudió y emprendió apenas egresó de la universidad, pero la explicación no pudo convencer al agente. “Entonces, me miró así como que ‘no te creo’, desde ese momento supe que no me iban a dar la visa”.

Tras ello, el oficial de la embajada le realizó estas interrogantes:

¿Cuáles son sus ingresos económicos?

¿Cuál es su historial de viaje en el extranjero?

¿Quién cubre todos los gastos de ese viaje?

La respuesta a cada pregunta no fue bien recibida, fue ahí que la joven pensó en mostrarle la documentación que tenía consigo: el registro mercantil, los estados de cuenta, entre otros. Pero no lo hizo porque el asesor que contrató le sugirió que no lo haga.

La usuaria de TikTok concluyó su relato asegurando que no entendía la razón por la que le negaron la visa. “Fueron preguntas súper raras durante cuatro minutos. El oficial no me dejaba ni responderle completo. No me creyeron nada”, lamentó.

¿Por qué le niegan la visa para Estados Unidos a un solicitante?

Las visas para Estados Unidos pueden ser negadas por diversas razones, como la falta de vínculos con el país de origen, recursos financieros insuficientes, antecedentes penales o información inconsistente. Por ello, es recomendable siempre brindar información clara y contundente sobre lo que se solicita, para que los oficiales eviten tener suspicacias sobre ti.