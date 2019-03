La capital de Tailandia, Bangkok, es el centro de la actividad política, comercial, e industrial del país. | Fuente: Flickr

Ubicado en el sudeste asiático, el Reino de Tailandia es uno de los 49 países que componen Asia. Su capital y ciudad más poblada, Bangkok, es un centro de texturas, gente muy amable y cientos de restaurantes que puedes visitar si lo que te interesa es la oferta culinaria de este país.

Luego de experimentar un rápido crecimiento económico entre 1985 y 1996, Tailandia se ha convertido en un país industrializado, un gran exportador, y el turismo también contribuye de forma importante en la economía nacional.

Te dejamos cinco razones por las que debes considerar a este destino entre tus próximos viajes.

1. SUS PLAYAS PARADISÍACAS

Al pensar en Tailandia, es imposible no remontarnos a sus mansas playas de aguas turquesas y arena clara. Y es que en el país asiático existen un gran número de balnearios de fácil acceso para todos los gustos y presupuestos.

Por ejemplo, The Lonely Beach, situada al norte del Golfo de Tailandia, no es una playa de lujo, pero no deja de tener mucha personalidad, ya que recibe año tras año a cientos de mochileros que llegan a sus orillas y se alojan en sus cabañas, disponibles a un módico precio. Situada en la isla de Koh Chang, posee un ambiente más alternativo y fiestas que suceden casi todas las noches.

La isla de Koh Chang está cubierta de selva virgen y rodeada de verdes montañas. | Fuente: Flickr

La playa de Ao Pai, ubicada en la isla de Koh Samet, muy cerca a Bangkok es conocida por ser una de las favoritas de los turistas y una de las más concurridas. Si buscas una playa más íntima, no te preocupes, que esta isla tiene casi 20 playas que también puedes visitar.

En Ao Pai puedes realizar diversos deportes acuáticos, como el esnórquel y la monotáutica. | Fuente: Flickr

2. LA GASTRONOMÍA

Una mezcla de sabores, olores y un toque de picante. Existen múltiples restaurantes de lujo en donde podrás encontrar sus principales platillos -hechos en su mayoría en base a pimientos, ajos fideos, curry verde, pollo y cerdo-, sin embargo, es posible disfrutar de deliciosas comidas en puestos callejeros incluso por menos de un euro.

Si la comida condimentada no es lo tuyo, no te preocupes, que la oferta culinaria es abundante: Tailandia está llena de restaurantes internacionales, en donde podrás disfrutar de otras opciones.

Nam Prik Pao es uno de los platos tailandeses más famosos: posee salsa de chile tostado con echalotes, ajo y camarones secos | Fuente: Flickr

3. FULL MOON PARTY

Sí, se trata de la fiesta en la playa más famosa del mundo, que tiene lugar en la isla de Koh Pha Ngan los días de luna llena. En cada fecha, este popular evento reúne entre 10 000 y 30 000 personas.

Todo comenzó a inicios de los 80, cuando un pequeño grupo de mochileros organizó una pequeña fiesta junto a la hoguera, con ocasión de una despedida que coincidió con una noche de luna llena. Definitivamente, si viajas a Tailandia, procura que tu estadía coincida con uno de estas celebraciones.

La animación estará a cargo de malabaristas y diversos espectáculos de fuego. | Fuente: Flickr

4. PODRÁS PASEAR Y NADAR CON ELEFANTES

Sin duda será una de las experiencias más mágicas de tu vida, sin embargo, debes ser cuidadoso en la búsqueda de centros que sean responsables con los animales protegidos. Para encontrar los refugios correctos, visita las webs de organizaciones como FAADA, Elephant Family o la de Turismo Responsable. Entre ellos se encuentran Burm and Emily’s Elephant Sanctuary y Elephant Nature Park, elegida por muchos blogueros de viajes.

No les des propinas a los cuidadores por acariciar a uno de estos magníficos ejemplares. Por lo general, esta especie es activa y muy curiosa, por lo que estar encadenados por estas personas limita muchos sus movimientos y, en muchas oportunidades, les impide el acceso a agua potable y los elefantes necesitan alrededor de 100 litros al día.

Evita contratar un servicio que te permita montarlos: la anatomía de los elefantes no está preparada para soportar grandes pesos sobre sus hombros: cualquier carga de más de 150 kg supone una presión muy fuerte sobre sus columnas y solo las sillas de hierro que se colocan sobre ellos ya pesan cerca de 100 kg. | Fuente: Flickr

5. LOS TEMPLOS

Al ser un país que practica la religión budista, uno de sus mayores atractivos son los templos, pues juegan un rol muy importante en la vida diaria de los tailandeses. Se calcula que aproximadamente, este país existen más de 40 000 templos budistas, cifra que, además, va en aumento, por lo que será imposible visitarlos todos, pero aquí te proponemos dos de los más especiales.

El primero, Wat Samphran tiene una torre de 17 pisos rodeada por un enorme dragón, que puedes visitar desde el interior. Pero este templo guarda una historia de abusos: el monje que emprendió el proyecto de su construcción fue acusado de abusar por años de seis niñas, por lo que hoy se encuentra en la cárcel.

Más conocido como el “oscuro templo del dragón”, está ubicado a 40 kms de Bangkok. | Fuente: Flickr

Otro de los templos más famosos y visitados es el templo de Wat Rong Khun, cuya blancura representa la pureza de Buda. A pesar de que su construcción se inició en el año 1997, aun no tiene una fecha de finalización.