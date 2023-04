El último roster de Alliance.LATAM con cuatro jugadores peruanos y un brasileño. | Fuente: Alliance.LATAM

La organización de deportes electrónicos Alliance decidió pausar sus operaciones de Dota 2 en Sudamérica tras anunciar la salida de todos los jugadores que conformaban su equipo latino.

De acuerdo con un comunicado, Alliance tomó esta decisión debido a los problemas relacionados a la “estabilidad del roster” tras la salida de dos de los jugadores originales de la alianza.

Alliance.Latam y su separación

Alliance, de origen sueco, se alió con la escuadra sudamericana Hokori para ser representados en Sudamérica desde diciembre de 2022. La decisión se tomó luego de la gran participación de dicha escuadra en The International, el mundial del videojuego.

Alliance.Latam, a inicio de temporada, tenía de miembros a los peruanos ‘Lumiere’, ‘Gardick’ y ‘Vitaly’, además de los brasileños ‘4nalog’ y ‘Thiolicor’.

Sin embargo, los objetivos de clasificar a torneos internacional se complicaron: en el Tour I quedaron terceros y no alcanzaron la clasificación al Lima Major, mientras que en el Tour II se salvaron del descenso tras ganar la serie del desempate.

Estos resultados provocaron la salida de los jugadores brasileños, decisión que, según Loda, CEO de Alliance, no estaba en el acuerdo.

“Cuando ingresamos a la región, el criterio principal que teníamos era tener un equipo estable con un roster estable. Nuestro objetivo siempre fue mantener a los 5 jugadores de Hokori, por lo que cuando acordamos hacer cambios después de la primera temporada (al sacar a Thiolicor), la dirección fue clara de no hacer más cambios”, refiere el legendario jugador. “Lamentablemente, nuestra ordenanza no fue respetada y cuando el equipo se acercó a señalarnos que ‘4nalog’ sería sacado, estaba claro que esto no era para los que nos unimos”.

Casi un adiós

Alliance señala que está “evaluando sus planes futuros para la región” y aún “sigue comprometida con construir una presencia fuerte y competitiva en la esfera de los esports en Latinoamérica”.

“Es un día triste ya que tenemos que despedirnos de todo el roster activo. Sin embargo, las despedidas no son para siempre y esperamos algún día regresar a LATAM con un equipo que pueda reflejar nuestra visión y valores”, finalizó Loda.

El proyecto de Alliance quería seguir los pasos de Beastcoast y Evil Geniuses, escuadras norteamericanas que encontraron un gran ritmo de competencia en nuestra región. Actualmente, dichas divisiones son las únicas clasificadas a las primeras Major del año.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.