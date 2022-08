Beastcoast no pudo derrotar a OG en la Arlington Major 2022 de Dota 2. | Fuente: PGL

Beastcoast cayó ante OG, bicampeón mundial de Dota 2, en el evento principal de la Arlington Major 2022. La escuadra peruano-boliviana no pudo superar a su duro rival y se quedó en el top 6 de la competencia más importante del videojuego antes de The International, asegurando un premio de US$25 mil y, por supuesto, su clasificación al máximo torneo de este esport.

Ambos equipos se enfrentaron en una serie Bo3 (al mejor de 3) en la llave baja de la competencia. OG tomó la primera partida con un performance a la altura del único equipo que fue dos veces campeón del mundo, pero Beastcoast pudo igualar el marcador con una de sus mejores partidas en todo el torneo. Desafortunadamente, el equipo no pudo terminar con éxito y cayó en el tercer juego ante un Ember Spirit imparable de BZM.

La alineación compuesta por los peruanos Steven “Stinger” Mamani, Jean Pierre “Chris Luck” Gonzales, Héctor “K1” Rodríguez y Elvis “Gojira” De la Cruz, además del boliviano Adrián "Wisper" Céspedes se despide de la Arlington Major 2022 compartiendo el top 6 con Entity, escuadra que cayó ayer, 12 de agosto, ante la potencia china Team Aster.

Beastcoast ha sido eliminado del torneo, terminando así con la participación peruana y latinoamericana en general dentro de esta competencia. OG pasa a la siguiente ronda y deberá enfrentarse a Team Aster para permanecer en la competencia.

Los clasificados a The International 2022

La Arlington Major 2022 no solo es el último torneo oficial de Dota 2 de la temporada, sino que además representa la última oportunidad para que los equipos que aspiran a llegar a The International 2022 puedan sumar puntos para clasificar mediante el Dota Pro Circuit (DPC).

Actualmente, los equipos que ya están clasificados al mundial de Dota 2 mediante la modalidad DPC, es decir, que superan los 1020.5 puntos necesarios, son los siguientes:

PSG.LGD (2170)

OG (1930)

Beastcoast (1810)

Team Spirit (1660)

Thunder Awaken (1540)

BOOM Esports (1482.5)

Team Aster (1455)

TSM.FTX (1380)

Tundra Esports (1212)

Gaimin Gladiators (1130)

Evil Geniuses (1052.5)

Outsiders (1020.5)

¿Cómo clasifica un equipo a The International 2022?

Además de la ya mencionada modalidad DPC, existen otras dos formas por las que un equipo profesional de Dota 2 puede clasificar a The International 2022, la máxima competencia de este videojuego en el mundo.

Tenemos las Clasificatorias Regionales. Tras haber terminado el DPC, todos los equipos que participaron en la tercera gira de la temporada y que no pudieron clasificar al evento quedando entre los 12 primeros de la tabla tienen la oportunidad de participar. No obstante, para ser elegible, la escuadra no debe haber sustituido a más de dos jugadores de su lista oficial para la tercera gira de DPC en su actual temporada. Se determina a un ganador de cada región para dar un total de 6 clasificados: Norteamérica, Sudamérica, Europa Occidental, Europa Oriental, China y Sudeste de Asia.

Por otra parte también está la Last Chance Qualifier o Wild Card. En esta instancia, participan los equipos que quedaron en segundo y tercer puesto en su respectiva Clasificatoria Regional y, tal como su nombre indica, representa la última posibilidad de sumarse al mayor evento de Dota 2. Tan solo dos equipos clasifican a The International 2022 mediante esta serie de juegos: el primer y segundo puesto de todos los participantes.

