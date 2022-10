Beastcoast se enfrentará a PSG.LGD en la tercera ronda de la lower bracket de The International 2022. | Fuente: Valve

Beastcoast, equipo conformado por cuatro jugadores peruanos y uno boliviano, está por atravesar su momento más complicado en The International 2022, el mundial de Dota 2. La escuadra sudamericana se enfrentará a PSG.LGD en la lower bracket del torneo en una serie al mejor de tres partidas que decidirá quién es el que continúa en competencia y quien será eliminado.

La alineación compuesta por los peruanos K1, C.Smile, Gojira y Stinger, así como también del boliviano Wisper, le hará frente a PSG.LGD, una de las dos potencias chinas que aún permanecen en este torneo, además de Team Aster. La serie se llevará a cabo a las 9 de la noche de este sábado.

Como bien mencionamos, el equipo que pierda esta serie quedará eliminado de The International 2022, quedando en el top 8 del torneo y ganando unos US$ 434 000 en premios. Por otra parte, el que logre vencer avanzará a la ronda 4 de la llave baja en donde enfrentará a Team Aster, el cual perdió 2 a 0 contra Tundra Esports en la fecha pasada.

Cómo ver en vivo

La serie de Beastcoast vs. PSG.LGD se jugará al mejor de 3 encuentros y será transmitida con comentarios en español por la transmisión oficial de The International en sus respectivos canales oficiales en Facebook, YouTube, Twitch y Trovo.

Además, si tienes Dota 2 instalado en tu computadora, puedes ver las partidas en directo a través de la pestaña “Ver”.

Beastcoast vs. PSG.LGD: la previa

No cabe duda de que Beastcoast se encontraba en un momento extraordinario, pese a haber clasificado a la lower bracket del evento principal. El conjunto sudamericano pudo vencer a Hokori y luego se encargó de derrotar y eliminar a Evil Geniuses con un contundente 2 a 0. Sin embargo, se confirmó que algunos jugadores de la alineación dieron positivo para COVID-19, por lo que tendrán que cumplir con las medidas de seguridad de Valve, no tendrán el apoyo de su coach y no jugarán en el escenario principal del Suntec Singapore. La escuadra está en una clara desventaja por factores ajenos al videojuego.

Por otra parte, PSG.LGD parecía estar experimentado el momento más crítico de su actual alineación tras perder 2 a 0 contra Team Secret en la upper bracket, pero supieron remontar la adversidad eliminando a BOOM Esports con un 2 a 0, pese a que este venía de sacar al anterior campeón Team Spirit de la competencia.

Actualmente, la casa de apuestas Rivalry indica que una victoria de Beastcoast está pagando una cuota de 4.84, mientras que PSG.LGD paga una cuota de 1.18. El que salga victorioso de este duelo se enfrentará a Team Aster en la siguiente ronda de la competencia.

