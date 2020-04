El videojuego es un éxito en celulares. | Fuente: Activision

Una nueva competencia de esports se aproxima. Activision, en colaboración con Sony Mobile, ha anunciado el Call of Duty: Mobile World Championship, el torneo más grande este videojuego hasta el momento,

Desde este 30 de abril, podrás particiar del campeonato con más de un millón de dólares en premios. Se desarrollará de manera online completamente, descartándose una posible final con público debido al coronavirus.

“Estamos muy emocionados de lanzar nuestro tan esperado torneo competitivo en Call of Duty: Mobile”, dijo Chris Plummer, vicepresidente de dispositivos móviles en Activision. “Como la próxima evolución en nuestro juego clasificado favorito de los fanáticos, este formato de torneo ofrece a los jugadores de Call of Duty: Mobile la oportunidad de competir con jugadores de todo el mundo por dinero y premios”.

Call of Duty: Mobile es la experiencia de acción definitiva en primera persona que ofrece mapas, modos, armas y personajes favoritos de los fanáticos de todo Call of Duty, incluidas la serie de Modern Warfare y el universo Black Ops, en un paquete móvil completo. Call of Duty: Mobile, desarrollado por el galardonado TiMi Studios de Tencent Games y publicado por Activision (NASDAQ: ATVI), superó más de 150 millones de descargas desde su lanzamiento en 2019.

Si quieres participar, sigue este enlace por más información.

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek! Para escucharlo mejor #QuédateEnCasa