La escuadra peruano-boliviana se enfrentará a Fnatic, que cuenta con el peruano Timado como suplente, en la Arlington Major 2022 de Dota 2. | Fuente: Beastcoast/ESL

Beastcoast, escuadra profesional de Dota 2 compuesta por cuatro jugadores peruanos y uno boliviano, logró pasar a la fase de llaves de la Arlington Major 2022, la última competencia de peso antes del mundial The International. Tras superar una complicada fase de grupos, el equipo llegó al evento principal en la llave de perdedores donde enfrentará a Fnatic en un Bo3 (al mejor de tres) de infarto.

La alineación compuesta por los peruanos Steven “Stinger” Mamani, Jean Pierre “Chris Luck” Gonzales, Héctor “K1” Rodríguez y Elvis “Gojira” De la Cruz, además del boliviano Adrián "Wisper" Céspedes deberán enfrentar a uno de los equipos más fuertes del Sudeste de Asia que para este torneo cuenta con la participación de Enzo “Timado” Gianolli, pro player peruano de la escuadra TSM.FTX.

Para la Arlington Major 2022, Fnatic cuenta con otros jugadores de TSM.FTX como suplentes dado que algunos de sus miembros no pudieron viajar a Texas, Estados Unidos por problemas de visado. Además de “Timado”, la escuadra tiene a “Bryle” y “Dubu” así como también a sus jugadores originales “DJ” y “Jabz”.

El Bo3 entre Beastcoast y Fnatic se llevará a cabo el próximo jueves 11 de agosto a las 10:00 a.m. (hora peruana). Puedes ver las partidas de esta serie en los canales oficiales de 4D Esports en Facebook, Twitch, Trovo y YouTube para las transmisiones en español o en los canales de PGL_Dota 2 en Twitch y Facebook para verlo con comentarios en inglés.

Los clasificados a The International 2022

La Arlington Major 2022 no solo es el último torneo oficial de Dota 2 de la temporada, sino que además representa la última oportunidad para que los equipos que aspiran a llegar a The International 2022 puedan sumar puntos para clasificar mediante el Dota Pro Circuit (DPC).

Actualmente, los equipos que ya están clasificados al mundial de Dota 2 mediante la modalidad DPC, es decir, que superan los 1130 puntos necesarios, son los siguientes:

PSG.LGD (2015)

OG (1855)

Thunder Awaken (1540)

Team Spirit (1505)

BOOM Esports (1482.5)

Team Aster (1455)

TSM.FTX (1380)

Beastcoast (1295)

Tundra Esports (1212)

¿Cómo clasifica un equipo a The International 2022?

Además de la ya mencionada modalidad DPC, existen otras dos formas por las que un equipo profesional de Dota 2 puede clasificar a The International 2022, la máxima competencia de este videojuego en el mundo.

Tenemos las Clasificatorias Regionales. Tras haber terminado el DPC, todos los equipos que participaron en la tercera gira de la temporada y que no pudieron clasificar al evento quedando entre los 12 primeros de la tabla tienen la oportunidad de participar. No obstante, para ser elegible, la escuadra no debe haber sustituido a más de dos jugadores de su lista oficial para la tercera gira de DPC en su actual temporada. Se determina a un ganador de cada región para dar un total de 6 clasificados: Norteamérica, Sudamérica, Europa Occidental, Europa Oriental, China y Sudeste de Asia.

Por otra parte también está la Last Chance Qualifier o Wild Card. En esta instancia, participan los equipos que quedaron en segundo y tercer puesto en su respectiva Clasificatoria Regional y, tal como su nombre indica, representa la última posibilidad de sumarse al mayor evento de Dota 2. Tan solo dos equipos clasifican a The International 2022 mediante esta serie de juegos: el primer y segundo puesto de todos los participantes.

