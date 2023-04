Hokori fue la sorpresa del último The International, el mundial de Dota 2. | Fuente: Hokori

El equipo peruano Hokori ha anunciado su regreso al competitivo de Dota 2 al tomar el puesto que dejará Alliance.LATAM en Sudamérica.

Hokori acogerá a los jugadores de la filial de la gigante europea y participará de la División I del Dota Pro Circuit (DPC) de Sudamérica, para el llamado Tour III.

El dragón regresa

A través de un video, Hokori presentó de regreso a sus jugadores: los peruanos Lumiere, Alone, Vitaly y Gardick, y el boliviano Michael.

Como se recuerda, la escuadra (junto a los brasileños Thiolicor y 4nalog) causaron sensación en el último The International, lo que llevó a que Alliance se interese por ellos.

Ahora sin los brasileños, Hokori se refuerza de Michael y Alone para buscar no solo mantenerse en primera división, sino también el pase a un Major y luego al mundial de Dota 2.

“El dragón despertó para continuar su historia después de su largo viaje por tierras lejanas. No volvieron todos, pero hay una nueva historia por escribir”, señaló la organización.

¿Por qué Alliance se fue de Latinoamérica?

Los malos resultados de Alliance.LATAM, además de los cambios en la plantilla, no fueron del gusto de Loda, exjugador profesional del videojuego y CEO de Alliance.

“Cuando ingresamos a la región, el criterio principal que teníamos era tener un equipo estable con un roster estable. Nuestro objetivo siempre fue mantener a los 5 jugadores de Hokori, por lo que cuando acordamos hacer cambios después de la primera temporada (al sacar a Thiolicor), la dirección fue clara de no hacer más cambios”, refiere el legendario jugador. “Lamentablemente, nuestra ordenanza no fue respetada y cuando el equipo se acercó a señalarnos que ‘4nalog’ sería sacado, estaba claro que esto no era para los que nos unimos”.

