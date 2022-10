Infamous Gaming ya tiene experiencia mundialista, representando al Perú en dos ocasiones. | Fuente: Infamous Gaming

Los equipos peruanos Infamous Gaming y Tempest terminaron en la cola de sus grupos en el último torneo clasificatorio al mundial de Dota 2, The International 2022.

Las escuadras peruanas se encuentran jugando The Last Chance, competencia presencial en Singapur, pero no han logrado los mejores resultados en los primeros días de competencia.

Por la hazaña

Por el grupo A, Tempest finalizó último con un empate y cuatro derrotas. Durante el último día de competencias, perdió contra Polaris y logró un empate contra Nouns.

Por el grupo B, Infamous Gaming terminó quinto de seis puestos con un marcador de tres empates y dos derrotas. Durante la madrugada del sábado, perdieron ante Xtreme Gaming y luego empataron contra Wildcard Gaming.

Precisamente, esta última escuadra también tiene participación peruana, ya que ‘Alone’ juega en el carril central. Lastimosamente, terminó último en el grupo con el marcador de tres empates y dos derrotas.

Aún hay chances

The Last Chance no mantiene eliminados en su fase de Grupos, por lo que los peruanos aún podrán luchar por la clasificación al mundial de Dota 2 desde la fase de PlayOffs.

Tempest esperará al perdedor de la llave entre Na’Vi y T1. Infamous Gaming esperará al que pierda entre Team Secret y Xtreme Gaming. Wildcard Gaming hará lo propio contra el perdedor de Team Liquid vs. Polaris.

Estas partidas se desarrollarán entre las 3 y las 6 de la mañana del día lunes 10 de octubre Perú. De perder, los peruanos serán eliminados de la competencia y tendrán que esperar al 2023 para volver intentar clasificar al mundial.

