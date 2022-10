The Last Chance, la última oportunidad para clasificar a The International 2022, reunió a poderosos equipos de Dota 2 de todas las regiones del mundo. | Fuente: T1/Tempest/ESL/Infamous

The Last Chance, el repechaje del mundial de Dota 2, finalizó su primera fecha con una serie de partidas que sacaron chispas en Singapur, sede para la edición de este año. Con la esperanza de tomar uno de los dos últimos cupos a The International 2022, los doce equipos que participan en esta fase están dando todo de sí para posicionarse en la llave alta del mini torneo, lo cual les da más posibilidades de clasificar a la fase de grupos del importante evento.

Para Perú y el resto de Latinoamérica, esta fase cuenta con nuestros propios representantes que también están intentando hacerse un lugar en el mundial de Dota 2. Infamous y Tempest son las escuadras que albergan jugadores peruanos, ecuatorianos y uno boliviano y están tratando de sumarse a la mayor fiesta de este esport. Por supuesto, el camino no es nada fácil ya que, como lo ha demostrado el primer día de The Last Chance, se están enfrentando a equipos de alto nivel de regiones como Asia y Europa.

Infamous obtiene puntos, Tempest no

Durante el primer día de The Last Chance, Tempest tuvo que enfrentarse a Team Secret, Vici Gaming y Na’Vi en el grupo A mientras que Infamous hizo lo propio contra Team Liquid, Virtus.Pro y T1 en el grupo B. Los encuentros se llevaron a cabo en series de dos partidas y cada victoria concede puntos para que los equipos puedan obtener una buena posición en la tabla, donde los cuatro primeros pasan a la llave alta y los cuatro últimos pasan a la baja.

Lamentablemente, Tempest no pudo ganar una de las seis partidas que tuvo durante esta fecha. Si bien mantuvo un buen nivel y rendimiento durante los juegos, la escuadra peruana-ecuatoriana no concretó una victoria contra sus oponentes. Por otra parte, Infamous perdió 2 a 0 contra Virtus.Pro, pero logró sacarle una partida tanto a Team Liquid como a T1, potencias de Norteamérica y del Sudeste de Asia respectivamente.

Así queda la tabla de The Last Chance por ahora

Por supuesto, las partidas de los equipos peruanos no fueron las únicas que se desarrollaron durante la primera fecha de The Last Chance. En total, fueron unas 16 series de dos juegos las que se llevaron a cabo en esta oportunidad y los resultados sorprendieron debido a la fuerte presencia europea en las primeras posiciones de las tablas del grupo A y del grupo B.

A continuación, te mostramos cómo quedó la tabla de los dos grupos de The Last Chance, la última oportunidad para clasificar a The International 2022.

Grupo A

Natus Vincere (Na’Vi) | 5-1

Team Secret | 4-2

Polaris Esports | 3-1

Vici Gaming | 3-1

Nouns | 1-5

Tempest | 0-6

Grupo B

Team Liquid | 4-2

Virtus.Pro | 4-2

Xtreme Gaming | 4-2

Infamous | 2-4

T1 | 1-3

Wildcard Gaming | 1-3

Recuerda que puedes ver todas estas partidas y alentar a nuestros compatriotas a través de los canales oficiales de PGL en Twitch y YouTube, en lo que a la transmisión oficial en inglés respecta. Si prefieres visualizar los juegos con un casteo en español, puedes hacerlo mediante las redes sociales de ESB Dota, tanto en Twitch, como Facebook y YouTube.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.