"Puppey" y "Kuroky" disputan la Clasificatoria de Europa Oeste para The International 2022. | Fuente: Valve

The International es el torneo de Dota 2 más importante del mundo, con premios que han ido incrementándose desde el millón de dólares que ganó Natus Vincere en 2011.

La competición ya ha tenido 10 ediciones, con la número 11 a realizarse este octubre en Singapur.

¿Quiénes son los veteranos con más presencia en The International?

Puppey (Clement Ivanov): 10 participaciones

Una leyenda del juego que solo ha participado con dos equipos: Natus Vincere y Team Secret. Tiene el honor de ganar la primera edición de The International.

Puppey (derecha) ganó el primer The International con el premio de un millón de dólares para Na’Vi. | Fuente: Valve

Todavía puede participar en The International 2022, pero tendrá que ganarse un lugar en la Clasificatoria para Europa Oeste con Team Secret.

Fly (Tal Aizik): 9 participaciones

Se perdió las dos primeras ediciones de The International. Jugó su primera edición en The International 2013 con Fnatic, un equipo con el que tuvo éxito en Heroes of Newerth.

Compartió cuatro ediciones con “N0tail” con Fnatic y OG con una edición intermedia con Complexity en 2015. Desde 2018 se integró a Evil Geniuses, con quienes ya aseguró su pase a The International 2022 por puntos del DPC.

Iceiceice (Daryl Koh): 9 participaciones

Otra leyenda de Dota 2. Iceiceice ha jugado con varios equipos y en diferentes regiones: Scythe, Zenith, DK, Vici Gaming, EHOME, Mineski, Fnatic y Evil Geniuses. Se perdió The International 2017 y la edición de este año.

Kuroky (Kuro Takhasomi): 9 participaciones

También presente en la escena desde el predecesor DotA . “Kuroky” estuvo cerca de ganar The International 2013 con Natus Vincere y el título con Team Liquid en The International 2017.

The International 2017. Kuroky lleva a Team Liquid a la victoria, llevándose un pozo que pasó los 10 millones de dólares. | Fuente: Valve

El experimentado jugador se juega un cupo junto a Nigma Galaxy en la Clasificatoria para Europa Oeste.

LaNm (Zhang Zhicheng): 9 participaciones

Leyenda de China en DotA y Dota 2. Tuvo la mayoría de sus torneos con EHOME, perdinéndose The International 2017 y la presente edición, al menos como jugador. “LaNm” estará presente en The International 2022 como coach de Team Aster.

Otros jugadores con varias participaciones en The International

Jugadores con 8 participaciones: “N0tail” (campeón en 2018 y 2019), “Arteezy”, “ddc”, “Fata” y “s4” (campeón en 2013).

Jugadores con 7 participaciones: “Faith” (campeón en 2012), “MISERY”, “Somnus”, “UNiVeRsE” (campeón en 2015) y “zai”.