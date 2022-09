Call of Duty: Warzone 2.0 estará disponible el 16 de noviembre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. | Fuente: Activision Blizzard

Call of Duty Warzone 2.0, la nueva versión del battle royale desarrollado por Infinity Ward y distribuido por Activision Blizzard, finalmente ha sido revelado. El rumoreado modo que incorpora la jugabilidad “sandbox” y enemigos con inteligencia artificial ya es oficial mediante DMZ, una modalidad de extracción que recuerda a otros videojuegos populares como Escape From Tarkov y Hunt: Showdown.

En su evento digital Call of Duty Next, la compañía finalmente brindó más detalles sobre sus nuevos proyectos: Modern Warfare II, el ya mencionado Warzone 2.0 y Warzone Mobile, la versión para móviles del Battle Royale. Si bien no se trata de una secuela propiamente dicha, esta nueva versión del título contará con más modos de juego y mejoras gráficas para equipararse con la actual generación de consolas.

Warzone 2.0 y su nuevo mapa

Durante la presentación, se reveló el primer tráiler de Warzone 2.0, en donde se mostró un poco de la jugabilidad de esta versión. Además, Activision Blizzard también reveló a Al Mazrah, el nuevo mapa con el que debutará este videojuego ambientado en un desierto al oeste de Asia. En este escenario, los jugadores deberán enfrentarse a sus rivales tanto en solitario como en equipo para triunfar.

Warzone 2.0 también añadirá elementos que no estaban presentes en su versión anterior como los “círculos de la muerte”, unas zonas que aparecen durante las últimas fases de las partidas que tienen como objetivo favorecer la lucha entre las personas que aún queden en pie. Por otra parte, también se añadirá una facción controlada mediante inteligencia artificial en Al Mazrah para darle más realismo a las partidas.

El Gulag también recibe modificaciones y pasará a ser llamado Gulag 2.0, en donde dos equipos de dos jugadores se enfrentarán al carcelero para poder obtener nuevas armas u otras sorpresas. Finalmente, Activision Blizzard también destacó que se añadirán más funciones sociales para que los jugadores puedan comunicarse mejor entre sí.

Call of Duty se expande

En lo que respecta a Warzone Mobile, la compañía mencionó que el título ya está prácticamente terminado y pronto podrá comenzar a descargarse tanto en Android como en iPhone. La jugabilidad del Battle Royale ha sido adaptada a las pantallas táctiles para replicar a la perfección la experiencia de consolas y PC a celulares.

Call of Duty Warzone 2.0 estará disponible desde el 16 de noviembre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC mientras que Warzone Mobile podrá disfrutarse en dispositivos móviles iOS y Android, aunque aún no ha sido revelada la fecha de lanzamiento para esta versión.

