El torneo mundial de Dota 2 regresa tras posponerse en 2020 por la pandemia de la COVID-19. | Fuente: Valve

The International 10, la máxima competición de Dota 2, se celebrará en agosto de este año con el impresionante pozo de US$ 40 millones.



Valve ha decidido premiar la constancia, por lo que 12 cupos están reservados para los mejor clasificados en el DPC.

Por ahora solo hay cuatro equipos confirmados en The International 10 y la WePlay AniMajor, a celebrarse en junio, será la última parada que definirá los clasificados.

¿Cuál es la situación de los diferentes equipos? ¿Será posible que tres escuadras sudamericanas clasifiquen directamente?

El pozo de The International 10 aumentó gracias a la venta de objetos dentro del juego. | Fuente: Dota 2

Los clasificados

Evil Geniuses (1250 puntos)

Virus.pro (1200 puntos)

Invictus Gaming (1100 puntos)

Team Secret (950 puntos)

Estos cuatro equipos ya tienen su pasaje para Estocolmo asegurado. Sin embargo, participarán de la WePlay AniMajor, por lo que pueden quitarle puntos a otros equipos que los necesitan para llegar a The International 10.

Casi clasificados

Alliance (800 puntos)

Quincy Crew (800 puntos)

Beastcoast (800 puntos)

PSG.LGD (800 puntos)

Team Aster (800 puntos)

Thunder Predator (800 puntos)

Con tan solo sumar puntos en la WePlay Animajor, se aseguran su lugar en The International 10. De estos equipos, quien no depende de sí mismo en Thunder Predator, que no clasificó al evento. Los equipos de abajo tendrían que tener los primeros puestos para poner en peligro estos cupos.

Sumando clasifican

T1 (670 puntos)

Vici Gaming (600 puntos)

No Ping e-sports (585 puntos)

Un séptimo/octavo lugar (200 puntos) en la WePlay Animajor aseguraría a T1. Vici Gaming y No Ping e-sports sí necesitan al menos un quinto/sexto puesto (300 puntos) para estar en The International 10.

Como hincha peruano

Team Liquid (400 puntos)

Team Spirit (385 puntos)

TNC Predator (372.25 puntos)

AS Monaco Gambit (370 puntos)

Team Nigma (370 puntos)

Estos equipos requieren un muy bien torneo y mirar la calculadora o ganar la Major para asegurar su pasaje a Estocolmo.

Solo vale ganar

Excecration (200 puntos)

Este equipo tiene que ascender desde el repechaje y ganar el torneo (500 puntos) para tener chances. Igual tendrá que fijarse en resultados ajenos, esperando que solo los primeros lugares del DPC sumen puntos.

¿Se cierran las chances para los otros equipos?

The International 10 tendrá seis cupos para cada región que se definirán en clasificatorias. Es posible que veamos cuatro equipos sudamericanos en el torneo.

OG no podrá clasificar directamente, pero podrá llegar a The International 10 para defender su bicampeonato a través de clasificatorias. | Fuente: Valve